Consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci: il servizio di LloydsFarmacia attivo da dicembre a marzo

LloydsFarmacia annuncia il rinnovo del servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci a sostegno dell’intera cittadinanza da dicembre fino a tutto marzo 2021.

Con il sopraggiungere della stagione invernale, nei comuni di Bologna, Carpi (MO), Casalecchio di Reno (BO), Cremona, Desio (MB), Forlì, Genova, Lissone (MB), Livorno, Milano, Modena, Padova, Parma, Prato, Reggio Emilia, Roma, San Lazzaro di Savena (BO), Seregno (MB) e Verona, fino a tutto marzo, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito, per tutti. Sono ad oggi in totale 184 le LloydsFarmacia che offrono il servizio. L'elenco completo è disponibile a questo link.

Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo, in sicurezza da casa. Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati. Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa contattare la LloydsFarmacia preferita.L’iniziativa viene ulteriormente riconfermata, in prospettiva della stagione invernale e del rinnovarsi di una fase delicata e complessaper l’intera cittadinanza, a causa del nuovo incremento della pandemia, e conferma l’impegno ad offrire servizi mirati alla popolazione.

"Desideriamo rinnovare e confermare, giorno per giorno, la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e al sistema-Paese.Stiamofronteggiando tuttora mesi non facili. La forte richiesta di servizi come la consegna gratuita a domicilio è un’ulteriore testimonianza di quanto possano essere un aiuto concreto, per la cittadinanza, nelle difficili sfide della quotidianità e un contributo alla sicurezza condivisa. L’esperienza dei mesi scorsi e i dati raccolti ce lo confermano. Il servizio si svolge in collaborazione con partnerimportanti che, come noi, hanno a cuore la salute delle persone e la prevenzione e che sin dalle prime ore di questa pandemia si sono impegnati con iniziative concrete e servizi a supporto dei cittadini. In un momento difficile come questo,l’intera filiera si conferma compatta e sta facendo ogni sforzo possibile per riuscire a garantire servizi che possano permettere a tutti di poter accedere alla salute, in sicurezza". È il commento di Domenico Laporta, Amministratore Delegato LloydsFarmacia.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di prenotare tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirare poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’, disponibile gratuitamente, in 219 LloydsFarmacia. L'elenco delle farmacie è disponibile a questo link.