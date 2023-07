All'Antartide manca un pezzo di ghiaccio grande come l'Argentina

Mentre l'emisfero settentrionale è soffocato da un'ondata di caldo da record, molto più a sud, nel cuore dell'inverno, viene infranto un altro terrificante record climatico. Il ghiaccio marino antartico è sceso a minimi senza precedenti per questo periodo dell'anno e all'Antartide manca una quantità di ghiaccio marino delle dimensioni dell'Argentina e gli scienziati stanno cercando di capire perché.

Ogni anno, il ghiaccio marino antartico si riduce ai livelli più bassi verso la fine di febbraio, durante l'estate del continente. Il ghiaccio marino poi si ricostruisce durante l'inverno. Ma quest'anno gli scienziati hanno osservato qualcosa di diverso. Il ghiaccio marino non è tornato ai livelli previsti. Infatti è ai livelli più bassi per questo periodo dell'anno da quando sono iniziate le registrazioni 45 anni fa.

Il fenomeno è stato descritto da alcuni scienziati come eccezionale fuori dagli schemi - qualcosa di così raro, le probabilità sono che accada solo una volta ogni milioni di anni. "Il gioco è cambiato", ha detto alla CNN Ted Scambos, un glaciologo dell'Università del Colorado. "Non ha senso parlare delle probabilità che accada nel modo in cui era il sistema, ci sta chiaramente dicendo che il sistema è cambiato."

Per quanto l'Antartide sia un continente remoto, il ghiaccio marino gioca un ruolo fondamentale per l'equilibrio climatico: sebbene non influenzi direttamente l'innalzamento del livello del mare, poiché sta già galleggiando nell'oceano, la sua scomparsa lascia le calotte glaciali e i ghiacciai costieri esposti alle onde e alle calde acque oceaniche, rendendoli più vulnerabili allo scioglimento e alla rottura. La mancanza di ghiaccio marino potrebbe anche avere un impatto significativo sulla sua fauna selvatica, incluso il krill di cui si nutrono molte delle balene della regione, e pinguini e foche che si affidano al ghiaccio marino per nutrirsi e riposare.

Inoltre il ghiaccio marino dell'Antartide contribuisce alla regolazione della temperatura del pianeta, il che significa che la sua scomparsa potrebbe avere effetti a cascata ben oltre il continente. Il ghiaccio marino riflette l'energia solare in arrivo nello spazio, quando si scioglie, espone le acque oceaniche più scure al di sotto delle quali assorbono l'energia del sole.

