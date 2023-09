La Nasa ha riportato sulla Terra un campione di un asteroide

Buone notizie dallo Spazio. È atterrata, dopo un viaggio lungo sette anni, la capsula della sonda Osiris-Rex della Nasa a bordo della quale si trovano 250 grammi di campione prelevati dall'asteroide Bennu. Lo ha reso noto l'Agenzia spaziale americana, secondo cui onda è atterrata nel deserto dello Utah, nell'area della base Uttr (Utah Test and Training Range) del ministero della Difesa degli Stati Uniti, alle 8.52 ora locali, le 16.52 in Italia. "È una capsula del tempo", hanno detto gli esperti della Nasa, riferendosi al fatto che i campioni potrebbero raccontare molto sia sull'origine del Sistema Solare, sia sugli elementi necessari per assemblare le molecole alla base della vita.

Si tratta della prima volta che la Nasa riesce a riportare sulla Terra un campione di asteroide, che gli scienziati sperano possa fornire informazioni uniche sull'origine della vita e sulla formazione del sistema solare circa 4,5 miliardi di anni fa.

"La capsula di ritorno del campione Osiris-Rex è atterrata!", ha detto un commentatore durante la trasmissione video in diretta della Nasa dell'atterraggio. Ha completato un viaggio di 6,21 miliardi di chilometri. Si tratta della prima missione statunitense di restituzione di un campione di questo tipo e aprirà una capsula del tempo agli inizi del nostro sistema solare", ha dichiarato l'agenzia spaziale statunitense in un post su X. La discesa finale e infuocata della sonda Osiris-Rex attraverso l'atmosfera terrestre è stata pericolosa, ma la Nasa è riuscita a progettare un atterraggio morbido, nel poligono militare nello Utah.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago