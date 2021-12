Il primo studio sulla quarta dose di vaccino anti covid

Uno studio che potrebbe rivelarsi fondamentale per capire ulteriori elementi relativi ai vaccini anti covid prende il via oggi in Israele, allo Sheba Medical Center a Tel Hashomer. Si tratta di un progetto per capire l'efficacia di una quarta dose di vaccino. Allo studio parteciperanno in seimila, tra cui 150 membri dello staff medico, ai quali verrà somministrato un nuovo richiamo.

Lo studio, il primo del suo genere al mondo, sarà condotto in collaborazione con il ministero della Salute ed è stato approvato da un team di esperti governativi. "Il progetto testerà l'efficacia di una quarta dose di vaccino sui livelli di anticorpi, la prevenzione dal contagio e un controllo della sua sicurezza", ha spiegato il professor Gili Regev-Yochay. "Ci si aspetta che questo studio faccia luce sul vantaggio ulteriore di somministrare una quarta dose e ci porti a capire se e a chi valga la pena somministrarla", ha aggiunto.

Sempre Israele, intanto, ha approvato d'emergenza Paxlovid, il trattamento orale anti covid della multinazionale Pfizer. Ne sono state ordinate decine di migliaia di dosi che dovrebbero arrivare già mercoledì prossimo nel Paese.