Anastasia Synn, la "donna magnete" che sfida i limiti del corpo umano

Immaginate di poter aprire porte con un gesto della mano, percepire i campi magnetici o addirittura illuminare il vostro corpo come una lampada. Per Anastasia Synn, 48enne canadese, non si tratta di fantascienza, ma di vita quotidiana.



Con ben 52 impianti tecnologici nel corpo, Synn ha conquistato il Guinness dei primati come la donna con il maggior numero di impianti tecnologici nel corpo, tra microchip, mini-computer e dispositivi NFC, guadagnandosi il soprannome di "donna magnete".

Da illusionista a donna magnete

Prima di essere la donna con più impianti tecnlogoci nel corpo al mondo, Anastasia è un illusionista di professione.

Ed è stata proprio la natura del suo lavoro ad averla spinta verso il biohacking nel 2017, grazie ad un chip magnetico innestato nel mignolo della mano sinistra. Decisamente un insolito trucchetto di magia per attrarre magneti con la "sola forza del pensiero".

Da allora, nel suo corpo, sono stati innestati altri 51 impianti, non tutti legati alla sua professione: tra le chicche più stravaganti, c'è una medaglietta a forma di cuore che contiene le ceneri del marito (sì, avete letto bene, le ceneri) e un chip le fa risuonare la voce del consorte che racconta la sua barzelletta preferita.



Tra gli impianti più utili, Synn menziona quello che avvia le chiamate sul suo telefono. Il più utilizzato, invece, è un sensore collegato ad alcune carte di un mazzo che la aiuta nei giochi di prestigio.

Il biohacking sarà il futuro?

La storia di Anastasia Synn ci invita a riflettere sul potenziale della tecnologia e sulle sue implicazioni nella nostra vita. Il suo caso rappresenta un esempio estremo, ma non per questo meno significativo, di come la fusione tra uomo e macchina possa portare a nuove forme di espressione artistica e a una ridefinizione dei confini del possibile.