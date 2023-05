Planet Farms, la più grande azienda italiana di agricoltura verticale

Un modo di pensare che non mira ad alcun compromesso e rimane costantemente focalizzato sull’ottenimento di risultati fondamentali, non può che tradursi imprenditorialmente in qualcosa di vincente e straordinario. E quando questo mood abbraccia gusto e sostenibilità, la ricetta del successo non può che essere immediata.

È la storia di Planet Farms, la più grande azienda di vertical farming d'Europa (la più automatizzata del mondo), nata nel 2018 alle porte di Milano, a Cavenago di Brianza. Qui, vengono coltivati prodotti da agricoltura verticale veramente unici, in totale assenza di pesticidi, in ambiente incontaminato, nel massimo rispetto del Pianeta e delle sue risorse.

I sapori di una volta, la tecnologia di domani

I sapori di una volta vengono restituiti al pubblico grazie alla tecnologia del domani: in questo modo viene dato il giusto valore al tema della biodiversità, che negli anni scorsi è andato perduto e che è tornato a far parte delle tavole degli italiani.

La tecnologia di Planet Farms consente inoltre di contribuire a ridurre lo spreco di risorse: utilizzando solo la quantità realmente necessaria alle piante per crescere, viene risparmiato il 95% di acqua, senza ovviamente risultare dannoso all’ambiente in cui le stesse crescono e si sviluppano.

La sostenibilità è il punto di partenza e l’essenza stessa dell’azienda. E i risultati si vedono eccome: grazie al rispetto dell’ambiente, declinato attraverso il supporto verso comunità locali, viene portato ai consumatori un prodotto eccezionale e alla portata di tutti. Il tutto, confezionato nel migliore dei modo: Planet Farms è tra i primi al mondo a portare insalate pronte al consumo in un packaging in cara FSC.

Una partnership di successo

I prodotti Planet Farms possono trovarsi sugli scaffali della grande distribuzione. Negli ultimi giorni, inoltre, le insalate hanno cominciato a prendere piede nei menù di Panino Giusto, prima BCorp della ristorazione italiana. Questa collaborazione si inserisce in maniera coerente nel percorso di Planet Farms in merito a sostenibilità, attenzione alla qualità e valorizzazione dell’eccellenza gastronomica della tradizione culinaria italiana.

“La partnership con Panino Giusto ci consentirà di coinvolgere ancora più persone nella nostra rivoluzione del gusto, offrendo a un consumatore sempre più attento un prodotto fresco, naturale, di altissima qualità e a basso impatto ambientale, 365 giorni all’anno”, ha affermato con straordinario entusiasmo Luca Travaglini, co-founder e co-ceo del Gruppo Planet Farms