Very Peri, il significato del nuovo Pantone 2022

Come si definisce il colore dell’anno? Con quali prerogative deve essere affrontato? Non dev’essere stato semplice per la PANTONE Color Institute rispondere a queste domande. In un’epoca di continua trasformazione quale quella che stiamo vivendo, rintracciare una tendenza stilistica che dovrà influenzare la società negli anni a venire comporta una forte analisi delle vicende sociali e culturali che ci circondano.

Eppure, solamente a guardarlo, Very Peri, il nuovo colore Pantone 2022, rievoca sensazioni familiari e intense. Come intenso è il blu pevinca mischiato alla nuance di rosso violaceo di cui Very Peri si compone.

Very Peri: il colore della rinascita

Un senso di rinascita che accoglie lo sguardo e pervade lo stesso di energia, per affrontare gli “strani giorni” che malgrado tutto stiamo ancora vivendo. Questo è Very Peri, che, sulla linea del doppio Pantone 2021, costituito da Ultimate Gray e Illuminating, mira a pacificare l’essere umano e la situazione circostante.

“Pantone ha provato a catturare proprio questo momento di transizione, creando una tonalità che simboleggi i cambiamenti e gli eventi che tutto il mondo sta attraversando”, così quanto ha dichiarato la vicepresidente di PANTONE Color Institute, Laurie Pressman. Con questa tonalità, PANTONE 17-3938 Very Peri, mira ad aprire a una nuova visione e porre il futuro davanti a una nuova luce: quella della creatività.

Very Peri: natura e metaverso

Seguendo la tendenza dell’abbraccio tra tradizione e modernità, tipico anche della maggior parte delle visioni imprenditoriali contemporanee cui si sta affacciando il nuovo mondo, Very Peri ben illustra la fusione della natura (rintracciabile nei fiori di pervinca o negli uccelli esotici) ma anche nel mondo digitale: il mondo del gaming e il metaverso.

Very Peri è un colore estremamente versatile, che può accostarsi a molteplici combinazioni di colori, dai più neutri a quelli sofisticati o eccentrici. Inoltre, si tratta di un colore fluido, che va oltre generi ed etichette, a testimonianza di come un colore possa realmente contaminare ed essere contaminato dall’attualità.

C’è da capire quindi se sapremo accogliere questa tendenza al cambiamento, anche e soprattutto grazie a un elemento semplice, come il colore.