Triplice crisi planetaria: di cosa si tratta e come fare per risolverla

Lo scorso mese il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha affermato che la Terra sta affrontando una triplice crisi planetaria. Triplice perché sono i tre punti critici di questa crisi: cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento.

"Questa triplice crisi sta minacciando il benessere e la sopravvivenza di milioni di persone in tutto il mondo. Gli elementi costitutivi di una vita sana e felice – acqua pulita, aria fresca, un clima stabile e prevedibile – sono in disordine, mettendo a repentaglio gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile", ha affermato Guterres in un videomessaggio in occasione dell’Earth Day, avvenuto come ogni anno il 22 aprile.

La speranza per il futuro

C’è una speranza per il futuro. E per vederla, come spesso accade, dobbiamo guardare al passato: cinquant’anni fa il mondo si è riunito a Stoccolma per la fondamentale Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, che ha dato il via a un movimento ambientalista globale e a una giornata a esso dedicata: il World Environment Day, che si celebra il 5 giugno.

È grazie alla Conferenza di Stoccolma se abbiamo agito su numerose questioni ambientali: riduzione del buco dell’ozono, ampliamento delle protezioni per la fauna selvatica ed ecosistemi, fine dell’uso del combustibile al piombo e lavoro per il termine di inquinamento da plastica.

C’è ancora molto da fare

Gutierres ha sottolineato che, nonostante le numerose sfide ambientali e l’esistenza del World Environment Day, c’è ancora molto da fare ed è urgente un’azione più rapida. Ha insistito in merito alla riduzione delle emissioni inquinanti del 45% entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2050.

I maggiori emettitori devono ridurre significativamente le emissioni già a partire da quest’anno: questo significa accelerare la fine della dipendenza dai combustibili fossili e accelerare la diffusione di energie rinnovabili pulite. I leader che si incontreranno a Stoccolma il 5 giugno dovranno quindi agire per affrontare questa triplice crisi in fretta.