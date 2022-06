World Environment Day, gli eventi del 5 giugno 2022

Il World Environment Day (5 Giugno 2022) è a tutti gli effetti la più grande giornata internazionale per l’ambiente. “Grande” nel senso che è una vera e propria piattaforma globale per la sensibilizzazione ambientale e come tale viene celebrata da milioni di persone in tutto il mondo.

Questa giornata, organizzata ogni anno dal 1973, è guidata dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP). Il paese ospitante è quest’anno la Svezia e, in occasione del cinquantesimo anniversario della Conferenza di Stoccolma, avvenuta nel 1972 e che diede il via alla celebrazione di questa giornata, si è deciso di utilizzare lo stesso slogan di allora: “Only One Earth”.

World Environment Day: gli eventi del 2022

All’interno del sito del World Environment Day è possibile visualizzare gli eventi di tutto il mondo collegati alla giornata del 5 giugno. Da incontri a mostre, passando per proiezioni di film a carattere ambientale, è possibile consultare un vero e proprio ventaglio di attività che va dall’America all’Africa.

Una call aperta non solo al visitatore giunto sul sito da ogni parte del mondo e che vuole informarsi su quale evento vi sia nella sua città, ma anche per l’organizzatore stesso che può caricare all’interno del portale l’evento da lui organizzato.

Eventi in Italia e in Europa

Vediamone nello specifico alcuni che riguardano l’Europa: partendo dalla nostra penisola, è giunta ormai alla venticinquesima edizione il Festival CinemAmbiente, iniziativa organizzata e promossa da Museo Nazionale del Cinema e la Città di Torino. Ad aprire il Festival, nell’Aula del Tempio della Mole Antonelliana, sono stati il 2 giugno i Marlene Kuntz, con la presentazione del loro nuovo progetto Karma Clima, che unisce musica e difesa dell’ambiente e che vede coinvolti artisti e cooperative di comunità. Proiezioni, dibattiti e presentazioni di libri in ottica “cine-ambientale” coloreranno l’iniziativa, che terminerà il 12 giugno.

Di grande impatto anche l’iniziativa della città di Bruxelles: il 5 giugno dalle 21 a mezzanotte il Municipio si illuminerà di verde. Sarà un’immagine suggestiva che illuminerà i passanti della Grand Place, piazza centrale della città di Bruxelles, dal 1998 nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Stoccolma, madrina della giornata, è ovviamente densa di eventi atti a sensibilizzare sul tema: la città ha inaugurato queste celebrazioni l’1 giugno scorso, con un grande Concerto per il Pianeta, che ha ospitato star internazionali come Elle Goulding e Ricky Kej.

Asia e Africa

Sono numerose anche le biciclettate in giro per il mondo: da Mumbai, in India, dove il 5 giugno dalle 4 di mattina si terrà la GreenRide Cyclothon per proteggere l’ambiente dall’inquinamento dovuto alle automobili ma anche l’ One Ton by One Person project, da sabato 4 a domenica 5 giugno in Cina. L’evento è collegato a una campagna della compagnia di bikesharing Meituan.