Ciclismo, UAE Tour 2023, prima tappa oggi in tv: dove vederla in diretta tv e streaming

Prima tappa dello UAE Tour 2023. Oggi, lunedì 20 febbraio, il percorso della prima tappa, da Al Dhafra Castle ad Al Mirfa, strizza l'occhio agli sprinter. Si prevede una bella volata finale tra Elia Viviani, Tim Merlier, Dylan Groenewegen e Sam Bennett. I corridori, però, dovranno affrontare le insidie del vento, particolarmente fastidioso nel deserto dove si svolgerà quasi totalmente questa frazione.

UAE Tour: gli orari della prima tappa

La tappa prenderà il via alle ore 10.00 e arriverà intorno alle 13.30. Sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 dalle 11.50 e in streaming su Sky Go, Now Tv, Dazn e Discovery+.