Paura nel ciclismo, arresto cardiaco dopo la volata: come sta Sonny Colbrelli

Attimi di grande paura per tutto il mondo del ciclismo ieri, lunedì 21 marzo, al termine della prima tappa del Giro di Catalogna. Sonny Colbrelli, dopo aver concluso la volata in seconda posizione, ha avuto un malore.

Il comunicato degli organizzatori ricostruisce così l’accaduto: “Il dorsale 42 Sonny Colbrelli, dopo aver passato la linea del traguardo, a 100 metri dalla stessa, ha sofferto un episodio di perdita di conoscenza con convulsioni e successivo arresto cardio-respiratorio”.

È stato importantissimo il tempestivo intervento dei sanitari che lo hanno immediatamente assistito attraverso rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore, invertendo la situazione di arresto.

? After being admitted to Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, @sonnycolbrelli was conscious and feeling okay. He has since been in touch with family and friends as he recovers at the hospital.



