Dalle inchieste ai guantoni: storia di Fabrizio Gaverini, il pm campione del mondo di kickboxing

Dai tatami della palestra del CSKB Bergamo al gradino più alto del podio in Portogallo. Fabrizio Gaverini a 44 anni fa diventare vero un sogno e diventa campione del mondo di kickboxing nella categoria Master.

Niente di strano, una storia come altre mille, se non fosse che lui, Gaverini, quando non indossa caschetto, protezioni e guantoni, è uno stimatissimo pm della Procura militare di Verona, dov'è arrivato da poco - nel 2021 - dopo aver lavorato a lungo in quella della sua Bergamo, seguendo casi complessi, omicidi e non solo.

Come deve fare un bravo magistrato, così si comporta un esperto fighter che vuole vincere il suo incontro di kickboxing: deve sempre saper colpire nei modi e nei tempi giusti. Un parallelismo tra il suo lavoro e il suo sport preferito, quindi, c'è. Ecco spiegata la passione di Gaverini per una disciplina da molti considerata pericolosa o violenta, ma che invece è una gran palestra di vita e di valori.

Il 44enne di Trescore Balneario ha iniziato a 12 anni nella CSKB, una delle realtà più attive nel mondo degli sport da combattimento di tutto il nord Italia.

Allenamenti, tre a settimana, e vita sana, per essere ancora competitivo. Dopo aver mancato il bersaglio grosso per diversi anni, compreso l'ultimo nel 2021 a Jesolo, è arrivato il giorno del riscatto in Algarve, sede del Mondiale Wako appena concluso.

"Questa disciplina mi aiuta non solo nel lavoro, ma in generale mi aiuta nella vita — dice Gaverini al Corriere di Bergamo —. È uno sport che ti insegna a dominare te stesso, che allena la tua capacità di conoscerti, oltre al fatto che ti porta a scaricare la tensione".

Messa al sicuro la sua preziosa medaglia d'oro, riposti attrezzatura e guantoni, il pm Gaverini è tornato dietro la sua scrivania a Verona: il prossimo "incontro" è il processo conclusivo dell'inchiesta sulla caserma di Asso (il caso di un brigadiere che sparò al suo comandante).