Giro d'Italia 2024: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe

Giro d'Italia 2024, tutte le tappe. Due cronometro, sei tappe pianeggianti e cinque di montagna.

I corridori della 107esima edizione del Giro d'Italia, in programma dal 4 al 26 maggio, affronteranno subito un’impegnativa e affascinante frazione mossa, la Venaria Reale-Torino (143 km) che presenta un percorso fuori dagli schemi della corsa rosa. Il gruppo scollinerà a Superga e, sabato 4 maggio, omaggerà il Grande Torino nel 75esimo anniversario della tragedia che si portò via la squadra di calcio più forte di tutti i tempi.

Saranno 21 le tappe in programma per un totale di 3321,2 km e 42.900 metri di dislivello complessivo in 3 settimane di corsa. Qui trovate tutte le info utili per ogni tappa della corsa a tappe più amata dagli italiani. Giro d'Italia 2024, ci siamo!

Giro d'Italia 2024: tutte le tappe, calendario, date

Il Giro d'Italia 2024, 107esima edizione della manifestazione, si svolgerà in 21 tappe. Venerdì 3 maggio 2024 a Venaria Reale si svolgerà la presentazione ufficiale delle squadre e il giorno successivo la prima maglia rosa verrà assegnata. Il vincitore del Trofeo Senza Fine, che succederà nell'albo d'oro a Primoz Rogliz, il vincitore del Giro d'Italia 2023, verrà festeggiato domenica 26 maggio a Roma, che ospiterà per la sesta volta nella storia, e per il secondo anno consecutivo, l'arrivo finale della corsa rosa.

Nella prima parte del Giro d'Italia 2024 sono da tenere in particolare considerazione la seconda tappa, che presenta subito l'arrivo in salita al Santuario di Oropa, la settima tappa,la prima cronometro a Perugia e l'ottava tappa con tante salite fino all'arrivo a Prati di Tivo. Dopo una nona tappa suggestiva a Napoli, sarà decisamente più impegnativa l'undicesima frazione che parte da Pompei per arrivare a Cusano Mutri (Bocca della Selva).

Saranno molto importanti, ai fini della classifica finale, la seconda cronometro, la quattordicesima tappa Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, la quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno (220 km), che chiuderà la seconda settimana con salite e discese e la sedicesima tappa, Livigno-Santa Cristina in Valgardena (Monte Pana) che aprirà la terza settimana con un vero e proprio tappone. Anche la diciassettesima tappa, – Selva di Valgardena-Passo Brocon, pur essendo soltanto di 154 km, metterà a dura prova i corridori. Lo spettacolo non mancherà nella ventesima tappa, lpago-Bassano del Grappa, che decreterà il vincitore del Giro d'Italia 2024, visto che poi ci sarà soltanto la passerella finale ai Fori Imperiali prima dell'incoronazione del vincitore.

Tutte le tappe Giro 2024: altimetria, calendario, percorso

Ecco tutte le tappe del Giro 2024 (pagina dopo pagina, c'è l'altimetria di ogni singola frazione: scorrete la fotogallery a fine pagina):

Sabato 4 maggio - 1a tappa: Venaria Reale-Torino, 136 km, dislivello 1.850 metri

Domenica 5 maggio - 2a tappa: San Francesco al Campo-Santuario di Oropa, 150 km, dislivello 2.300 metri

Lunedì 6 maggio - 3a tappa: Novara-Fossano, 165 km, dislivello 750 metri

Martedì 7 maggio, 4a tappa: Acqui Terme-Andora, 187 km, dislivello 1700 metri

Mercoledì 8 maggio, 5a tappa: Genova-Lucca, 176 km, dislivello 1800 metri

Giovedì 9 maggio, 6a tappa: Viareggio-Rapolano Terme, 177 km, dislivello 1900 metri

Venerdì 10 maggio, 7a tappa: Foligno-Perugia, 37,2 km cronometro individuale, dislivello 400 metri

Sabato 11 maggio, 8a tappa: Spoleto-Prati di Tivo, 153 km, dislivello 3.750 metri

Domenica 12 maggio, 9a tappa: Avezzano-Napoli, 206 km, dislivello 1.300 metri

Martedì 14 maggio, 10a tappa: Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva), 141 km, dislivello 2.800 metri

Mercoledì 15 maggio, 11a tappa: Foiano di Val Fortore-Francavilla al mare, 203 km, dislivello 1.850 metri

Giovedì 16 maggio, 12a tappa: Martinsicuro-Fano, 183 km, dislivello 2.100 metri

Venerdì 17 maggio, 13a tappa: Riccione-Cento, 179 km, dislivello 150 metri

Sabato 18 maggio, 14a tappa: Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, 31 km cronometro individuale, dislivello 100 metri

Domenica 19 maggio, 15a tappa: Manerba del Garda-Livigno, 220 km, dislivello 5.300 metri

Martedì 21 maggio, 16a tappa: Livigno-Santa Cristina in Valgardena (Monte Pana), 202 km, dislivello 4.350 metri

Mercoledì 22 maggio, 17a tappa: Selva di Valgardena-Passo Brocon, 154 km, dislivello 4.200 metri

Giovedì 23 maggio, 18a tappa: Fiera di Primiero-Padova, 166 km, dislivello 550 metri

Venerdì 24 maggio, 19a tappa: Mortegliano-Sappada, 154 km, dislivello 2.850 metri

Sabato 25 maggio, 20a tappa: Alpago-Bassano del Grappa, 175 km, dislivello 4250 metri

Domenica 26 maggio, 21a tappa: Roma-Roma, 126 km, dislivello 300 metri

TAPPA 1 - VENARIA REALE - TORINO - 4 MAGGIO 2024 - 136 km

Il Giro d'Italia 2024, per la quarta volta nella storia, prenderà il via dal Piemonte con la frazione inaugurale che sabato 4 maggio, partendo da Venaria Reale, passerà sul colle di Superga a 75 anni dalla tragedia del Grande Torino. In questa occasione sarà presentata una maglia celebrativa del Giro d’Italia dedicata agli Invincibili.

Nel finale di questa tappa mossa, particolarmente impegnativa, i capitani usciranno allo scoperto. Ci si avvicinarà a Torino da nord, entrando i in un ampio circuito scalando la salita del Pilonetto sulla collina di Superga, raggiungendo Moncalieri e il lungo Po dove è posto l’arrivo. Il Circuito di circa 28 km affronta la salita dell’Eremo che prosegue al Colle Maddalena dal versante di Corso Casale per scendere nuovamente su Moncalieri e raggiungere l’arrivo.