Sci alpino femminile, Coppa del mondo 2023/2024: le date delle gare

12 discese, 11 Super G, 11 giganti, 11 slalom. Sono 45 le gare della Coppa del mondo di sci alpino femminile 2023/2024, un'annata intensa che prende il via sabato 28 ottobre a Soelden, in Austria, con uno slalom gigante. Sarà il primo degli imperdibili appuntamenti che si concluderanno a Saalbach, nuovamente, in Austria, che dal 16 al 24 marzo ospiterà le finali stagionali.

Coppa del mondo sci alpino femminile: le date

Dopo la gara inaugurale a Soelden, a novembre, sabato 11 e domenica 12, sono in programma due slalom, in Finlandia, a Levi, mentre il fine settimana successivo, 18-19 novembre, si disputeranno due discese libere a Cervinia-Zermatt, tra Svizzera e Italia, le prime gare transfrontaliere della storia della Coppa del mondo.

Le sciatrici saranno poi impegnate negli Stati Uniti per le gare a Killington (gigante e slalom), 25-26 novembre e a Tremblant (due giganti), 2-3 dicembre. Al ritorno in Europa spazio agli eventi veloci a Saint Moritz con 2 Super-G e una discesa libera in Svizzera a Saint Moritz e in Val d'Isere (discesa libera e SUperG), il 17 dicembre, dove giovedì 21 dicembre, è in programma anche lo slalom femminile, in una suggestiva Night event. Giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, Lienz, in Austria, ospita le discipline tecniche (gigante e slalom).

Anche il nuovo anno inizierà tra le porte larghe e le porte strette, in Slovenia, a Kranjska Gora, sabato 6 il gigante e domenica 7 gennaio, lo slalom. Sabato 13 e domenica 14 gennaio, in Austria, a Altenmarkt-Zauchensee saranno di scena le velociste con una discesa e un Super-G, mentre martedì 16 gennaio ci sarà un altro slalom in notturna. La Coppa del mondo farà poi tappa a Jasna, in Slovacchia, per un gigante e uno slalom, prima di un fine settimane attesissimo, con le due discese e il Super-G a Cortina d'Ampezzo, il 26, 27 e 28 gennaio e lo slalom a Kronplatz, il 30 gennaio.

Febbraio si aprirà con la velocità a Garmisch-Partenkirchen, in Germania, (discesa libera e Super-G), sabato 3 e domenica 4, per poi vedere il ritorno delle discipline tecniche, a Soldeu, Andorra, con un gigante e uno slalom, sabato 10 e domenica 11 febbraio. Dal 16 al 18 febbraio, in Svizzera, a Crans Montana, protagonista la velocità con due discese e un Super-G, che precedono i due Super-G in Italia, in Val di Fassa, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio.

Marzo dà spazio ancora con le discipline veloci con la discesa e il Super-G in programma in Norvegia, a Kvitfjell, sabato 2 e domenica 3 marzo e prosegue con le discipline tecniche, a Are, in Svezia, con un gigante e uno slalom, sabato 9 e domenica 10 marzo.

Le finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024, dal 16 al 23 marzo, si disputeranno in Austria, a Saalbach-Hinterglemm, dove nel 2025 si svolgeranno i Mondiali di sci alpino.

Sci alpino femminile, Coppa del mondo 2023/2024: le favorite

Mikaela Shiffrin, che l'anno scorso ha superato il record di 86 vittorie di Ingemar Stenmark, è la favorita per conquistare quella che sarebbe la sua sesta Coppa del mondo, risultato che le permetterebbe di raggiungere Annemarie Moser-Proell in vetta alla classifica femminile di tutti i tempi per quanto riguarda i titoli complessivi. Tra i traguardi alla portata della stella statunitense c'è anche il 100esimo successo che dista soltanto 12 vittorie.

In slalom proveranno a sfidarla la slovacca Petra Vlhova e l'elvetica Wendy Holdener. Sofia Goggia cercherà il suo quinto titolo in discesa libera, Federica Brignone e Lara Gut Behrami pronte a dire la loro soprattutto in slalom e Super-G.

Sci alpino femminile, calendario Coppa del mondo 2023/2024

Sabato 28 Ottobre 2023, Soelden (Austria): slalom gigante femminile, ore 10.00

Sabato 11 Novembre 2023, Levi (Finlandia): slalom speciale femminile, ore 10.00

Domenica 12 Novembre 2023, Levi (Finlandia): slalom speciale femminile, ore 10.00

Sabato 18 Novembre 2023, Zermatt/Cervinia (Svizzera-Italia): discesa libera femminile, ore 11.45

Domenica 19 Novembre 2023, Zermatt/Cervinia (Svizzera-Italia): discesa libera femminile, ore 11.45

Sabato 25 Novembre 2023 Killington (Stati Uniti): slalom gigante femminile, ore 16.00

Domenica 26 Novembre 2023 Killington (Stati Uniti): slalom speciale femminile, ore 16.00

Sabato 2 Dicembre 2023, Mont Tremblant (Canada): slalom gigante femminile, ore 17.00

Domenica 3 Dicembre 2023, Mont Tremblant (Canada): slalom gigante femminile, ore 17.00

Venerdì 8 Dicembre 2023, St. Moritz (Svizzera): super-G femminile, ore 11.00

Sabato 9 Dicembre 2023, St. Moritz (Svizzera): discesa libera femminile, ore 10.30

Domenica 10 Dicembre 2023, St. Moritz (Svizzera): super-G femminile, ore 10.30

Sabato 16 Dicembre 2023, Val d’Isère (Francia): discesa libera femminile, ore 10.30

Domenica 17 Dicembre 2023, Val d’Isère (Francia): super-G femminile, ore 11.00

Giovedì 21 Dicembre 2023, Courchevel (Francia): slalom speciale femminile, ore 17.45

Giovedì 28 Dicembre 2023, Lienz (Austria): slalom gigante femminile, ore 10.00

Venerdì 29 Dicembre 2023, Lienz (Austria): slalom speciale femminile, ore 10.00

Sabato 6 gennaio 2024, Kranjska Gora (Slovenia): slalom gigante femminile, ore 9.30

Domenica, 7 Gennaio 2024, Kranjska Gora (Slovenia): slalom speciale femminile, ore 9.30

Sabato 13 Gennaio 2024, Zauchensee (Austria): discesa libera femminile, ore 10.45

Domenica 14 Gennaio 2024, Zauchensee (Austria): super-G femminile, ore 11.00

Martedì 16 Gennaio 2024, Flachau (Austria): slalom speciale femminile, ore 18.00

Sabato 20 Gennaio 2024, Jasna (Slovacchia): slalom gigante femminile, ore 9.30

Domenica 21 Gennaio 2024, Jasna (Slovacchia): slalom speciale femminile, ore 9.30

Venerdì 26 Gennaio 2024, Cortina: discesa libera femminile, ore 11.00

Sabato 27 Gennaio 2024, Cortina: discesa libera femminile, ore 10.30

Domenica 28 Gennaio 2024, Cortina: super-G femminile, ore 10.30

Martedì 30 Gennaio 2024, Kronplatz: slalom gigante femminile, ore 10.30

Sabato 3 Febbraio 2024, Garmisch (Germania): discesa libera femminile, ore 11.00

Domenica 4 Febbraio 2024 Garmisch (Germania): super-G femminile, ore 11.00

Sabato 10 Febbraio 2024, Soldeu (Andorra): slalom gigante femminile, ore 10.30

Domenica 11 Febbraio 2024, Soldeu (Andorra): slalom speciale femminile, ore 10.30

Venerdì 16 Febbraio 2024, Crans Montana (Svizzera): discesa libera femminile, ore 10.30

Sabato 17 Febbraio 2024, Crans Montana (Svizzera): discesa libera femminile, ore 10.30

Domenica 18 Febbraio 2024, Crans Montana (Svizzera): super-G femminile, ore 10.30

Sabato 24 Febbraio 2024, Val di Fassa: super-G femminile, ore 11.00

Domenica 25 Febbraio 2024, Val di Fassa: super-G femminile, ore 11.00

Marzo Sabato 2 Marzo 2024, Kvitfjell (Norvegia): discesa libera femminile, ore 11.00

Domenica 3 Marzo 2024, Kvitfjell (Norvegia): super-G femminile, ore 11.00

Sabato 9 Marzo 2024, Are (Svezia): slalom gigante femminile, ore 10.30

Domenica 10 Marzo 2024, Are (Svezia): slalom speciale femminile, ore 10.30

Sabato 16 Marzo 2024, Saalbach (Austria): slalom speciale femminile, ore 10.30

Domenica 17 Marzo 2024, Saalbach (Austria): slalom gigante femminile, ore 09:00

Venerdì 22 Marzo 2024, Saalbach (Austria): super-G femminile, ore 10.00

Sabato 23 Marzo 2024, Saalbach (Austria): discesa libera femminile, ore 11.15

Coppa del mondo sci alpino femminile: dove vederla in tv

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile sono trasmesse in esclusiva su Raisport (o sui canali Rai) e in streaming in esclusiva su Raiplay.