Futsal, domani amichevole Italia - Ucraina: dove vedere la partita in streaming

L'Italia ospita l'Ucraina. La Nazionale femminile di futsal domani pomeriggio, mercoledì 15 giugno, alle ore 19 al Palazzetto dello Sport di Prato affronta in amichevole (gara trasmessa in diretta streaming su www.figc.it) la selezione dell'Ucraina, che si sta preparando alla Final Four dell'Europeo 2022. Un evento che ha una doppia valenza: sportiva e sociale. La ct Francesca Salvatore lo conferma: “Uno splendido momento di sport da condividere con chi quest’oggi è meno fortunato di noi, come la popolazione ucraina. Deve essere alto il nostro senso di responsabilità perché siamo delle privilegiate. Nella partita di domani speriamo di poter regalare un momento di allenamento, serenità e spensieratezza, al di là del risultato sportivo”. Ma il campo non è comunque un aspetto da tenere in secondo piano: “Questa amichevole arriva in un momento complicato della stagione: 9 calciatrici su 18 sono state protagoniste di gara-3 della finale scudetto femminile lo scorso 12 giugno. Ma sono sicura che le motivazioni saranno ugualmente alte, perché è sempre così quando si indossa la maglia Azzurra. Sarà un raduno per vedere tanti volti nuovi in un contesto come la Nazionale”.

Emozionato anche il capitano azzurro Ludovica Coppari: “Un’altra volta ancora lo sport dimostra il forte valore di aggregazione che ha – dichiara la calciatrice del Pescara -. Siamo felici di regalare alla Nazionale ucraina un momento di normalità: solo lo sport può veramente salvarci e farci dimenticare quello che sta accadendo. È solo un detto: ma l’unione fa la forza. Mi sento onorata di poter rappresentare una Nazionale che si prodiga per ospitare persone in difficoltà. Spero che superino il prima possibile questo momento di difficoltà”.