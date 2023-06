Giochi Olimpici Europei, i convocati della Federkombat

La squadra azzurra di Federkombat, composta dai 19 fighter di kickboxing e muay thai, è pronta a volare verso Cracovia con l’Italia Team per prendere parte ai Giochi Olimpici Europei. Mercoledì prossimo, 21 giugno, all’Henryk Reyman Municipal Stadium, l’attesa cerimonia di apertura. L’intera delegazione azzurra, con Capo Missione Alessio Palombi, è composta da 330 atleti (165 donne e 165 uomini) che si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma.

Tra il 21 e il 2 luglio, giorno della cerimonia di chiusura, in programma anch’essa all’Henryk Reyman Municipal Stadium, Cracovia e la Malopolska, regione situata nella parte meridionale della Polonia, ospiteranno in 25 venue di gara circa 7000 atleti, in rappresentanza di 48 Comitati Olimpici Europei.

L’edizione 2023 assume particolare valore perché saranno ben 11 le discipline in programma che qualificheranno gli atleti europei per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, altre 9 metteranno in palio punti per il ranking olimpico. L’Italia Team riparte dalle 41 medaglie (13 ori, 15 argenti e 13 bronzi) vinte a Minsk 2019 che le valsero il quarto posto in classifica dietro Russia, Bielorussia (entrambe escluse a Cracovia) e Ucraina.

Questi gli atleti Federkombat convocati per gli European Games, che partiranno per la Polonia con la delegazione guidata dal Presidente Donato Milano e dai rispettivi tecnici:

KICKBOXING (14 totali, 6 donne – 8 uomini): Domenica Angelino, Francesca Ceci, Luna Mendy, Nicole Perona, Elena Tombini, Federica Trovalusci, Riccardo Albanese, Edoardo Bagarello, Gabriele Lanzilao, Elios Lulaj, Mario Andrea Nani, Luca Padoan, Ivan Penzo, Damiano Salvatore Tramontana. Commissario tecnico Riccardo Bergamini. Coach (point fighting) Roberto Capogna, (light contact) Manuel Nordio, (full contact) Paolo Liberati.

MUAY THAI (5 totali, 2 donne – 3 uomini): Jessica Meloni, Giulia Pedini, Domenico Caravello, Alein Iannone, Enrico Pellegrino. Coach Nicola Caravello. Dirigenti di settore Mauro Bassetti e Davide Carlot.