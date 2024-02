Italia-Croazia, finale Mondiali pallanuoto: dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere per tutti i tifosi italiani. A Doha, ai campionati del mondo di pallanuoto, il Settebello sfida la Croazia per conquistare quello che sarebbe il quinto titolo iridato dalla gloriosa storia azzurra dopo i successi ottenuti nel 1978, 1994, 2011 e 2019. L'eventuale trionfo ci permetterebbe anche di eguagliare la Serbia nell'albo d'oro come nazione più vincente.

La nazionale di Sandro Campagna si è resa sinora protagonista di un memorabile torneo in cui ha prima conquistato la qualificazione olimpica, grazie alla vittoria contro gli USA negli ottavi ed è poi riuscita ad avere la meglio nei quarti contro la Grecia, in un'altra sfida palpitante.

Le emozioni non sono mancate nemmeno in semifinale con il Settebello che, riuscendo a imporsi sulla Spagna (8-6), campione d'Europa in carica, si è preso la rivincita sulla sconfitta subita dagli iberici in semifinale agli Europei.

Italia-Crozia, finale Mondiali pallanuoto maschile: dove vederla in diretta

La finale dei Mondiali di pallanuoto maschile tra Italia e Croazia si gioca sabato 17 febbraio alle ore 15.30 e sarà trasmessa in diretta su Raisport e in streaming su Raiplay.