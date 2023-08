Mondiali ciclismo 2023 a Glasgow: il calendario e dove vederli in tv (Rai e Eurosport)

È già tempo di Mondiali nel ciclismo. A Glasgow, da giovedì 3 a domenica 13 agosto, tutte le discipline del ciclismo si troveranno riunite per assegnare i propri titoli. Una nuova versione dei campionati iridati, infatti, vedrà in gara strada, pista, bmx, mountain bike, paraciclismo, per questo evento unico che si terrà ogni quattro anni, nell'anno pre-olimpico.

Tra le date da segnare in calendario ci sono domenica 6 agosto, quando si disputerà la prova in linea maschile e domenica 13 agosto, quando si terrà quella femminile. Qui trovate il programma completo con gli orari, giorno per giorno.

Mondiali ciclismo 2023, il calendario e gli orari

Giovedì 3 agosto

1) 10:30 Ciclismo su pista

Batterie

Inseguimento a squadre maschile

Team sprint femminile

Team sprint maschile

Inseguimento individuale femminile

2) 17:30 Mountain bike

Downhill Qualificazioni uomini e donne junior

3) 18:00 Ciclismo su pista: batterie e finali

Team sprint femminile: round 1

Inseguimento individuale femminile: finale

Team sprint femminile: finale

Scratch 15 km maschile: finale

Venerdì 4 agosto

1) 10:30 Ciclismo su pista: batterie

Inseguimento femminile a squadre

500 metri femminili

2) 13:00 Mountain bike: downhill Qualificazioni Elite e Finali junior

3) 19:45 Ciclismo su pista: batterie e finali

Inseguimento a squadre maschile: round 1

500 metri femminili: finale

Team sprint maschile: round 1

Scratch femminile 10 km: finale

Team sprint maschile: finale

4) Sabato 5 agosto

1) 10:00 e 14:30 BMX: qualificazioni Uomini e Donne Elite

2) 11:00: Ciclismo su strada: prova in linea donne junior

3) 12:15 Ciclismo su pista: batterie

200 metri maschili: qualifiche

Inseguimento femminile a squadre: round 1

Sprint maschile: sedicesimi e ottavi di finale

4) 13:30 Mountain bike: downhill Finali Elite

5) 14:00 Ciclismo su strada: prova in linea uomini junior

6) 19:20 Ciclismo su pista: batterie e finali

Keirin femminile: round 1

Inseguimento maschile a squadre: finale

Keirin femminile: ripescaggio round 1

Inseguimento femminile a squadre: finale

Domenica 6 agosto

1)10:00 Mountain bike: cross Country uomini e donne Elite

2)10:30 Ciclismo su strada: prova in linea Uomini Elite

3) 11:25 Ciclismo su pista: batterie

inseguimento maschile individuale: qualificazioni

keirin femminile: round 2

sprint maschile: quarti di finale

omnium maschile: scratch

4) 13:00 e 16:00 BMX: freestyle semifinali Elite

5) 19:15 Ciclismo su pista: batterie e finali

keirin femminile: round 3

omnium maschile: tempo race

corsa a eliminazione femminile

inseguimento maschile individuale: finale

omnium maschile: elimination race

keirin femminile: finale

omnium maschile: corsa a punti

lunedì 7 agosto

1) 12:30 Ciclismo su pista: batterie

200 metri femminili: qualificazioni

Sprint maschile: semifinali

Sprint femminile: sedicesimi di finale

2)15:30 e 18:00 BMX: finali Elite femminile e maschile

3) 19:30 Ciclismo su pista – batterie e finali

corsa a eliminazione maschile

sprint maschile: finale

madison femminile 30 km

Martedì 8 agosto

4) 11:15: mountain bike, qualificazioni short track cross country

5) 13:30: Ciclismo su pista, batterie

sprint femminile, ottavi di finale

sprint femminile, quarti di finale

1 km maschile, qualificazioni

6) 16:00 e 19:00 BMX, qualificazioni Flatland maschile e femminile

7) 14:00: Ciclismo su strada, Cronometro staffetta mista

8) 18:25 Ciclismo su pista, batterie e finali

1 km maschile, finale

Keirin maschile, round 1

Corsa a punti femminile 25 km

Keirin maschile, ripescaggio round 1

Madison maschile

Mercoledì 9 agosto

1)13:30: Mountain bike, Team Relay

2)15:30: Ciclismo su strada – cronometro maschile Under 23

3)16:00: BMX, semifinali Flatland maschili

4) 18:30, Ciclismo su pista: batterie e finali

Sprint femminile: semifinali

Omnium femminile: scratch

Keirin maschile: round 2

Sprint femminile: finale

Keirin maschile: round 3

Omnium femminile: Elimination race

Corsa a punti maschile 40 km

Keirin maschile: finale

Omnium femminile: corsa a punti

Giovedì 10 agosto

1)13:00: Mountain bike, Finali cross country junior ed Elite

2) 12:15: Ciclismo su strada, cronometro femminile junior

3)15:00: Ciclismo su strada, cronometro femminile Elite

4) 16:00 e 17:20: BMX, finali Flatland Elite

Venerdì 11 agosto

1) 12:30 e 16:30: mountain bike, cross country Under 23 distanza olimpica

2) 11:00: ciclismo su strada, cronometro maschile junior

3) 15:35: ciclismo su strada, cronometro maschile Elite

Sabato 12 agosto

1) 12:30 e 16:30, mountain bike – cross country Elite distanza olimpica

2) 12:30: ciclismo su strada, prova in linea uomini Under 23

3) 14:00 BMX – Qualificazioni racing junior, under 23 ed Elite

Domenica 13 agosto

1) 12:00 BMX: Racing junior, under 23 ed Elite: quarti, semifinali e finali

2)13:00 Ciclismo su strada, prova in linea donne Elite e Under 23

I mondiali di ciclismo 2023 a Glasgow saranno trasmessi in diretta sui canali Rai (Raisport e Rai2 e in streaming su Raiplay, per gli abbonati Eurosport e in streaming su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.