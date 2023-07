Mondiali pallanuoto femminile: niente finale per l'Italia, l'Olanda vince 9-8

Niente finale per il Setterosa ai Mondiali di pallanuoto a Fukuoka. Le ragazze di Carlo Silipo sono costrette ad arrendersi dopo una partita combattutissima, che termina 9-8 per l'Olanda. Ora l'Italia, che ha mancato anche la prima chance di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024, venerdì 28 luglio scenderà in vasca per cercare di consolarsi conquistando la medaglia di bronzo, contro la perdente di Spagna-Australia.

Il rammarico del Setterosa è per aver perso con una sola rete di divario, dopo una sfida su ritmi altissimi, dove si era reso protagonista di una bella rimonta. Dopo il vantaggio iniziale, infatti, le ragazze di Silipo, si erano trovate poi sotto per 4-2 nel primo periodo, divario che, grazie alla caparbietà delle nostre, si era ridotto 6-5 a metà gara. Nel terzo tempo il rigore e il goal di Marletta tengono vive le speranze di un sorpasso nel finale, ma, nell'ultimo periodo di gioco, sul 9-8, le nostre non riescono ad espugnare il fortino orange.

"Nel primo tempo abbiamo subito due gol facili e sono situazioni che non bisogna concedere: un contropiede su una nostra superiorità e una loro verticale con l'attaccante da solo davanti alla porta. Questi due gol ce li siamo portati per tutta la partita; poi quando abbiamo trovato le contromisure abbiamo giocato alla pari con l'Olanda. Sono soddisfatto del percorso delle mie ragazze, che hanno dimostrato di poter giocare con tutti e per traguardi ambiziosi; sono soddisfatto di Dafne Bettini che si è assunta la responsabilità di un tiro difficile e pesante. C'è rammarico, certo. Eravamo arrivati a un passo dalla finale e dal pass olimpico. Ma è la vita di uno sportivo. Venerdì lotteremo per una medaglia importante al mondiale e dobbiamo recuperare energie per la finale del terzo posto", ha commentato il ct Carlo Silipo.

"Siamo state cattive, non abbiamo mollato; evidentemente l'Olanda ha avuto più fame di noi. Adesso proveremo a prenderci il bronzo, non è finita qui. Continueremo a lavorare sodo per crescere ancora di livello, ripartendo dalla partita con gli Stati Uniti e dalle certezze che abbiamo costruito con queste prestazioni", dichiara bomber Claudia Marletta, miglior marcatrice dell'incontro.