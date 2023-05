Pallanuoto, semifinale scudetto Telimar - Pro Recco: dove vedere la partita in diretta

La Pro Recco vuole chiudere i conti oggi in gara 2 della Semifinale Scudetto contro il Telimar Palermo. Con la vittoria i biancocelesti strapperebbero il pass per la finale, la diciassettesima consecutiva, andando a caccia del Tricolore numero 35. La sfida, con inizio alle 16, sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società siciliana. Arbitri dell’incontro saranno Severo e Ricciotti. Ancora senza Aicardi, è probabile la conferma dei 13 che hanno vinto per 18-9 a Punta Sant’Anna. “Gara 1 ci ha fornito ottime indicazioni in vista di quelli che saranno i prossimi impegni, a cominciare dalla gara 2 di domani che ci può dare l’accesso alla finale Scudetto – le parole di Alessandro Velotto alla vigilia -. Sapevamo che il Telimar è una buona squadra, in particolare a livello offensivo, e a Recco siamo stati bravi a limitarli, ad eccezione del primo tempo quando gli abbiamo concesso quattro reti in otto minuti, troppi per il nostro livello. Poi, però, abbiamo regolato la difesa insieme al mister e la gara ha cambiato direzione, non abbiamo concesso quasi più nulla e questo è importante perché tutto il nostro gioco è costruito sulla difesa: se dietro facciamo bene abbiamo le qualità per imporci in ogni sfida. Vogliamo affrontare la gara di domani con impegno e concentrazione per prenderci la vittoria che ci consentirebbe di avere più tempo per preparare poi la serie che assegnerà lo Scudetto contro una tra Brescia e Ortigia”. L’eventuale gara 3 si giocherà a Recco martedì 9 maggio alle ore 18:30.

Serie A1, play-off, semifinali scudetto Gara 1 - mercoledì 3 maggio Pro Recco-Telimar Palermo 18-9 (5-4, 5-1, 6-2, 2-2) trasmesso in diretta su Waterpolo Channel AN Brescia-CC Ortigia 1928 9-8 (3-1, 3-0, 2-4, 1-3) Gara 2, oggi sabato 6 maggio 16.00 Telimar Palermo-Pro Recco 15.00 CC Ortigia 1928-AN Brescia Eventuale gara 3 martedi 9 maggio