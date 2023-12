Coppa del mondo sci alpino femminile in Val d'Isere: il programma e dove vedere le gare in diretta

Nuovo, imperdibile, doppio appuntamento, nel weekend, con la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Sabato 16 e domenica 17 dicembre, in Francia, in Val d'Isere, si disputano una discesa libera e un SuperG.

Sarà battaglia tra le azzurre, Goggia, Bassino e Brignone e in primis, le altre principali favorite, 'Her Majesty' Mikaela Shiffrin, le elvetiche Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, le austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner e Stephanie Venier.

Sono dieci le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi. Al cancelletto di partenza ci saranno anche Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner.

L’albo d’oro della gara francese registra sei vittore e venti podi complessivi per i nostri colori: i successi appartengono a Sofia Goggia (discesa nel 2020, supergigante e discesa nel 2021), Karen Putzer (gigante nel 2002), Isolde Kostner (supergigante nel 1999) e Deborah Compagnoni (gigante nel 1997). Goggia ha conquistato altri cnque piazzamenti fra le prime tre, mentre Federica Brignone fu terza nel supergigante femminile del 2020 e Elena Curtoni, assente per infortunio, terza in supergigante nel 2021 e terza in supergigante nel 2016.

Cdm femminile Val'Isere: gli orari e dove vedere le gare in tv

Sabato 16 dicembre

ore 10.30 discesa femminile Val d’Isere

Domenica 17 dicembre

ore 11.00 superG femminile Val d’Isere

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile in Val d'Isere sono trasmesse in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.