Sci alpino femminile oggi discesa libera Saint Moritz: dove vederla in diretta

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di sci alpino. Oggi, sabato 9 dicembre, a Saint Moritz, in Svizzera, è in programma la discesa libera. Sarà la prima gara della disciplina veloce per eccellenza in questa stagione. Sofia Goggia, la regina della velocità, dopo aver vinto ieri il SuperG, andrà a caccia del bis e della vittoria numero 24 in Coppa del mondo.

La bergamasca scenderà con il pettorale numero 10, mentre ad aprile le danze sarà un'altra azzurra, Federica Brignone. La valdostana, che a Mont-Tremblant ha vinto entrambe le gare di gigante, vuole farsi valere anche in questa disciplina. Pronta a dare il massimo anche Marta Bassino (pettorale 21), mentre non ci sarà purtroppo Elena Curtoni, vittima di una brutta caduta nel superG che le è costata la frattura ossea composta dell'osso sacro.

Laura Pirovano (pettorale 20), Nicol Delago (pettarale 22), Nadia Delago (pettorale 25), Monica Zanoner (pettorale 37), Elena Dolmen (pettorale 46), Teresa Runggaldier (pettorale 52), le altre azzurre in gara.

Le principali avversarie di Sofia Goggia saranno Lara Gut-Behrami, Mikeale Shiffrin, Corinne Suter, Cornelia Huetter.

Cdm femminile Saint Moritz, discesa libera: gli orari in tv

La discesa libera di oggi, sabato 9 dicembre, prenderà il via alle ore 10.30, in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.