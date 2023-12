Sci alpino femminile oggi SuperG Saint Moritz: a che ora in diretta tv

Terzo imperdibile appuntamento con la Coppa del mondo di sci alpino femminile a Saint-Moritz. Lo spettacolo nella nota località elvetica non è mancato sin da venerdì e i risultati hanno sorriso ai colori azzurri.

Sofia Goggia, il giorno dell'Immacolata, ha vinto il primo SuperG, mentre ieri a trionfare nella discesa libera è stata 'Her Majesty' Mikaela Shiffrin, davanti a Goggia, seconda e a Brignone, terza.

Nel secondo SuperG, che si disputa oggi, domenica 10 dicembre, sarà di nuovo battaglia tra la stella americana e le nostre atlete. Anche Marta Bassino, che sta sciando davvero bene, andrà a caccia di un risultato prestigioso.

Le altre principali rivali saranno le elvetiche Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, le austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Stephanie Venier.

Cdm femminile, SuperG Saint Moritz: gli orari in tv

Oggi, domenica 10 dicembre, il secondo SuperG che concluderà questa avvincente tre giorni, inizierà alle ore 10.30 e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming su Raiplay.

Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.