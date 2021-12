Sci oggi tv Cdm maschile supergigante Bormio: come seguirlo in diretta e in streaming

Non poteva iniziare meglio la tre giorni in Valtellina. Ieri sulla mitica Stelvio Dominik Paris ha ottenuto la sua sesta vittoria in carriera. Lo sciatore di Merano, che ha già vinto una volta anche in supergigante su questa pista, andrà a caccia di un altro successo nel supergigante in programma oggi, mercoledì 29 dicembre.

