Tappa oggi Tour de France 2023 Moûtiers – Bourg-en-Bresse: percorso, altimetria, diretta tv

Dopo tanta battaglia, arriva una tregua al Tour de France 2023. Oggi, giovedì 20 luglio, dopo la tappa con arrivo a Courchevel di ieri e le fatiche delle giornate precedenti che stanno lanciando Jonas Vingegaard verso il suo secondo Tour consecutivo, ci sarà spazio per i velocisti nella 18esima tappa, la Moûtiers a Bourg-en-Bresse di 184,9 km, che ha un percorso totalmente pianeggiante con due GPM di quarta categoria, la Côte de Chambéry-le-Haut (1,6 km al 4,1%) e la Côte de Boissieu (2,4 km al 4,7%), pedalabili e lontani dal traguardo.

Jasper Philipsen, in maglia verde, andrà a caccia della sua quinta vittoria in questa edizione, provando a prevalere su avversari in cerca di rivincita come Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Bryan Coquard (Cofidis).

La Moûtiers – Bourg-en-Bresse, 17esima tappa del Tour de France 2023, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay dalle 14.45, mentre per gli abbonati sarà live su Eurosport 1 e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle ore 13.00.