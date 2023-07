Tappa oggi Tour de France 2023 Belfort-Le Markstein Fellering: percorso, altimetria, diretta tv

Penultimo appuntamento del Tour de France 2023. Oggi, sabato 22 luglio, è in programma il 19esimo stage di questa edizione, la Belfort-Le Markstein Fellering, 133,5 km, che promettono spettacolo.

I corridori affronteranno subito il Ballon d’Alsace (11,5 km al 5,2%), poi se la dovranno vedere con Col de la Croix des Moinats (5,2 km al 7%), il Col de Grosse Pierre (3,2 km all’8%) e il Col de la Schlucht (4,3 km al 5,4%) prima di un finale davvero tosto. Due le salite di prima categoria, il Petit Ballon (9,3 km all’8,1%) e il Col du Platzerwasel (7,1 km all’8,4%), a meno 8 km dal traguardo.

Tra i favoriti per la vittoria la maglia gialla Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in cerca di quella che sarebbe la ciliegina sulla torta, il suo primo successo in linea in questa edizione del Tour dopo la tappa vinta a cronometro a Combloux. Difficile un successo di Pogacar, che ha rinunciato ai sogni di trionfo dopo la crisi nella diciassettesima tappa.

Pogi avrebbe molti motivi per cercare un riscatto ma non appare così in forma per riuscire a battere il danese visto il suo calo in questa terza settimana. Lo sloveno della UAE Emirates è secondo nella generale e maglia bianca. Sarà battaglia per il podio tra Adam Yates (UAE Emirates), Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers) e Simon Yates (Jayco AlUla) e per la maglia a pois. Il nostro Giulio Ciccone la indossa con orgoglio e farà di tutto per riportarla in Italia. Il suo primo rivale è Felix Gall (AG2R Citroen).

La Belfort-Le Markstein Fellering, 19esima tappa del Tour de France 2023, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay dalle 14.45 e per gli abbonati su Eurosport 1 e in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle ore 13.00.