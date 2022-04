Tiro con l'arco, World Cup: Nespoli, Paoli e Pasqualucci d’argento

E’ d’argento la medaglia con cui l’Italia torna dalla prima tappa di Coppa del Mondo. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e David Pasqualucci non riescono a conquistare il metallo più brillante nella finale a squadre dell’arco olimpico contro Taipei (Su, Tang Wei). Il terzetto italiano viene sconfitto 6-0 al termine di una sfida in cui gli avversari si prendono tutti i tre set con un ritmo di gara particolarmente alto in cui su 18 frecce escono dal giallo solo in due occasioni.



Gli Azzurri

La finale non parte nei migliori dei modi per l'Italia che centra un 7 alla prima freccia e poi perde il primo parziale 56-50. Gli azzurri provano a resettare e ad alzare la propria media punti, ma Taipei è in grande forma e vince anche la seconda volée 57-55. A questo punto Nespoli e compagni hanno le spalle al muro, devono conquistare il terzo set per rimanere in partita e con due "10" nelle ultime due frecce cercano di restare agganciati alla gara ma Taipei non trema e chiude i conti con un altro 57-55 che vale il 6-0 finale.



Considerando il 4° posto raggiunto dalle azzurre lo scorso giovedì, l’argento di oggi è l’unica medaglia conquistata nella prima di tappa di Coppa del Mondo: si tratta di due risultati comunque molto importanti per aggiungere punti al ranking mondiale dei terzetti italiani visto che la graduatoria mondiale per la prima volta avrà un ruolo anche in vista delle qualificazioni per Parigi 2024.



Per quanto riguarda gli altri risultati, La competizione a squadre femminile è stata vinta dalla Gran Bretagna sulla Germania per 5-1, mentre nel mixed team è l'India a imporsi in finale sul duo britannico per 5-4 dopo lo spareggio (18-17).

La competizione individuale ha visto invece il successo dell'arciera inglese Bryony Pitman che ha superato allo shoot-off l'olandese Laura Van Der Winkel 6-5 (8*-8), bronzo alla Bauer che vince 6-2 il derby tedesco contro la Schwarz. Per quanto riguarda le finali maschili sale sul gradino più alto del podio lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia battendo 6-0 l'australiano Ryan Tyack. Nel match per il terzo posto la spunta invece lo statunitense Brady Ellison che vince 7-3 sul campione olimpico e padrone di casa Mete Gazoz.





Prossime tappe

La World Cup tornerà a maggio, dal 16 al 22, a Gwangju in Corea del Sud e poi proseguirà a Parigi dal 20 al 26 giugno e a Medellin, in Colombia, dal 18 al 24 luglio. La finale è in programma in Messico a Tlaxcala il 15 e il 16 ottobre.