L'Italia sogna un'altra notte Mondiale nel tiro con l'arco: Nespoli a caccia del titolo stanotte negli Usa

Gli azzurri Federico Pagnoni e Mauro Nespoli a Yankton, negli States, per il titolo Mondiale. Federico Pagnoni sfida il padrone di casa, n.3 del ranking mondiale, Kris Schaff, che venderà carissima la pelle nonostante sia ancora alle prese con un infortunio alla mano. Gli altri match del maschile vedranno in campo i migliori al mondo: Mike Schloesser (Ned)-Adrien Gontier (Fra), Mathias Fullerton (Dan)-Jozef Bosansky (Svk), Braden Gellenthien (USA)-Abhishek Verma (Ind). Il vincitore della scorsa edizione, disputata a Mosca nel 2019, è "Mr. Perfect" Mike Schloesser che vinse in finale su Gellenthien. In quella occasione l'Italia era in campo con Sergio Pagni, che si fermò ai quarti di finale contro il colombiano Munoz che poi vinse il bronzo.



Questa notte si disputeranno le finali del ricurvo maschile, dove l'Italia avrà nuovamente un suo rappresentante: sarà l'olimpionico Mauro Nespoli che, dopo essere stato superato nella finalissima di Mosca nel 2019 da Brady Ellison, è stato sorteggiato per il suo primo match ai quarti di finale proprio contro il campione texano. Per l'atleta dell'Aeronautica che a Tokyo ha ottenuto l'argento, primo podio individuale in 4 edizioni disputate, si tratta di una sfida che potrebbe portare anche a una rivincita sul turco Mete Gazoz che, in qualità di vincitore in Giappone, ha ottenuto la wild card per entrare nel gruppo degli 8 finalisti di coppa. Queste sono le sfide dei quarti di finale del ricurvo maschile: Brady Ellison (Usa)-Mauro Nespoli (Ita), Atanu Das (Ind)-Maximilian Weckmueller (Ger), Jack Williams (Usa)-Yun Sanchez (Spa), Mete Gazoz (Tur)-Nicholas D'Amour (Isv).



Tutti match della finale del circuito di Coppa del Mondo verranno trasmessi in live streaming sul canale youtube di World Archery.