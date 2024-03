Tirreno-Adriatico 2024: calendario, programma, orari, diretta tv, streaming

Sarà un'edizione della Tirreno-Adriatico 2024 da non perdere. Da oggi, lunedì 4 a domenica 10 marzo, gli appassionati di ciclismo potranno vivere tutto il fascino della 59esima edizione della Corsa dei Due Mari, sette tappe, 1115 km con un percorso che attraverserà cinque regioni, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche.

Tirreno-Adriatico 2024: i favoriti

Il corridore più atteso è il due volte vincitore del Tour de France, Jonas Vingegaad (Team Visma-Lease a Bike), che avrà come principali rivali Juan Ayuso (UAE Team Emirates), Jai Hindley (Bora-hansgrohe) e Daniel Martinez (Bora-hansgrohe), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL), Enric Mas (Movistar) e Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Ci saranno anche campioni del calibro di Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), , Ben Healy (EF Education-EasyPost) e Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep).

Tra gli azzurri occhi puntati sul nosto cronoman di punta Filippo Ganna, (Ineos Grenadiers), che ha già vinto 3 tappe di questa prestigiosa corsa e, in chiave classifica, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Filippo Zana (Jayco AlUla) e il veterano omenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Da tenere d'occhio anche Davide Formolo (Movistar) e Fausto Masnada (Soudal-QUickStep) che potrebbero essere tra coloro che proveranno a movimentare la corsa.

Tirreno-Adriatico 2024: il percorso

Si parte lunedì 4 marzo da Lido di Camaiore, dove è in programma la cronometro individuale di 10 km che vede favorito Filippo Ganna e si prosegue con la seconda tappa, martedì 5 marzo, sempre in terra toscana, da Camaiore a Follonica, con un finale in volata che appare molto probabile.

Jonathan Milan (Lidl-Trek) se la vedrà con un parterre de roi di velocisti come Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), Casper Van Uden (dsm-firmenich PostNL), Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). Particolarmente attesi anche gli azzurri Niccolò Bonifazio (Corratec-Vini Fantini) e Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè).

Le ruote veloci avranno probabilmente una seconda occasione già il giorno successivo, mercoledì 6 marzo, quando si sfideranno nella Volterra–Gualdo Tadino. La quarta tappa, giovedì 7 marzo, strizza l'occhio a un tentativo di fuga. In caso di arrivo in volata gli sprinter puri saranno decisamente penalizzati dagli ultimi 1600 metri che hanno una pendenza media del 4,5% (gli ultimi 750 metri del 2%).

La quinta e la sesta tappa saranno le due più importanti in chiave classifica. Venerdì 8 i corridori percorreranno 144 km da Torricella Sicura a Valle Castellana, sabato 9 l'arrivo in salita della Sassoferrraro-Cagli (Monte Petrano) decreterà il vincitore della corsa, prima della passerella finale del giorno successivo, domenica 10 marzo, la settima tappa, con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto, che concluderà la Corsa dei Due Mari.

Tirreno-Adriatico 2024: il programma

lunedì 4 marzo, prima tappa: Lido di Camaiore–Lido di Camaiore, 10 km (cronometro individuale), partenza primo corridore ore 12:35, arrivo ultimo corridore ore 15:45 circa

martedì 5 marzo, seconda tappa: Camaiore-Follonica, 198 km, partenza ore 11, arrivo ore 15:45

mercoledì 6 marzo, terza tappa: Volterra-Gualdo Tadino, 225 km, partenza ore 10:20, arrivo ore 15:40

giovedì 7 marzo, quarta tappa: Arrone-Giulianova, partenza ore 10:30, arrivo ore 15:40 circa

venerdì 8 marzo, quinta tappa: Torricella Sicura-Valle Castellana, 144 km, partenza ore 11:55, arrivo ore 15:45 circa

sabato 9 marzo, sesta tappa: Sassoferrato–Cagli (Monte Petrano), 180 km, partenza ore 12:05, arrivo ore 17

domenica 10 marzo, settima tappa: San Benedetto del Tronto–San Benedetto del Tronto, 154 km, partenza ore 12:55, arrivo ore 17

Tirreno Adriatico 2024: dove vederla in tv

La Tirreno Adriatico 2024 è trasmessa in diretta su Raisport e su Rai 2 in chiaro e su Eurosport a pagamento. Streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Discovery+, Sky Go e Dazn.