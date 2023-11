Bayern Monaco - Virtus Bologna, ultime e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo aver centrato la vittoria contro il Fenerbahçe ed essersi fermata in campionato a Brindisi, la squadra allenata da coach Luca Banchi (record 7-3) prosegue nel suo momento di forma. Il prossimo impegno in terra bavarese, questa sera, contro un Bayern Monaco in ripresa grazie anche alla folle vittoria per 100-101 contro l'ASVEL, ottenuta dopo due overtime. Coach Pablo Laso potrà contare sul talento dell'argentino Leandro Bolmaro, guardia con istinti da puro realizzatore ma capace anche di creare per i propri compagni; Carsen Edwards lo affiancherà in qualità di scheggia impazzita, potendo contare sulla propria velocità per penetrare e concludere al ferro.

A proteggere il pitturato ci saranno Devin Booker e Serge Ibaka, entrambi dotati di tempismo per stoppare i propri avversari e raccogliere rimbalzi, ma anche in grado di fare male tanto dalla media quanto dalla lunga distanza; Isaac Bonga farà da collante tra le due metà campo, aiutando i lunghi a rimbalzo e sfruttando le sue capacità balistiche per colpire da dietro l'arco dei 6.75 metri. Nick Weiler-Babb sarà il sesto uomo dei bavaresi, esterno incline a giocare come 3&D grazie soprattutto alla sua abilità nel difendere su più ruoli; il francese Sylvain Francisco fungerà da backup nello spot di playmaker sfruttando principalmente la sua prolificità offensiva per mettere in ritmo anche i compagni. Andrea Obst verrà chiamato in causa per prendersi tutte le responsabilità al tiro da tre punti, mentre Niels Giffey unirà il suo talento realizzativo alla sua capacità nell'aiutare la difesa nella lotta a rimbalzo. Infine il centro Freddie Gillespie avrà modo di far riposare i lunghi titolari dando profondità sui pick and roll ed esplosività in prossimità del ferro.

Le dichiarazioni di coach Banchi prima della gara di Monaco di Baviera: “Il Bayern Monaco è certamente una squadra molto ambiziosa che in estate ha fatto profondi cambiamenti a cominciare dalla guida tecnica, ingaggiando un coach titolato come Pablo Laso, e giocatori di indubbio talento ed esperienza. L’asse play-pivot è costituito da giocatori del talento di Bolmaro, Francisco ed Ibaka, che gara dopo gara si sta rivelando essere un giocatore sempre più dominante, in una squadra che pare in crescita. Dovremo cercare di reggere l’urto della loro fisicità. Penso a quale impatto possano avere in avvicinamento a canestro e a rimbalzo, oltre che ad uno stile difensivo che ci obbligherà a giocare un basket corale, fatto di distribuzione di responsabilità e che ci permetta di centrare una vittoria in trasferta, preziosissima per il proseguo del nostro cammino”.

Bayern Monaco - Virtus Bologna, ultime e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bayern Monaco - Virtus Bologna, 11a giornata di Eurolega, si gioca oggi - giovedì 30 novembre - alle 20.30. Diretta tv su Sky Sport Max e streaming su DAZN, ma anche su Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.