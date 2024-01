Bertram Derthona - Givova Scafati, segui la partita in diretta

La Bertram Derthona Tortona, reduce dal k.o. di Napoli in campionato e la sconfitta in volata in gara 1 del Play-In di BCL contro il Galatasaray Ekmas, affronta domani pomeriggio la Givova Scafati Basket, che viene dalla vittoria contro Trento e spera ancora (con una vittoria) di staccare un pass per la Frecciarossa Final Eight 2024.

Soltanto due i precedenti giocati tra Tortona e Scafati, entrambi nella scorsa stagione ed entrambi conquistati dai piemontesi. Walter De Raffaele è avanti per 2-0 nei precedenti contro l’omologo Matteo Boniciolli.Questa sarà la partita numero 200 per Arturs Strautins in Serie A.

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: “Affrontiamo una squadra in fiducia e reduce da ottime partite come Scafati, che ha equilibrio e giocatori importanti per il campionato come Alessandro Gentile, che sta disputando una grande stagione. Si tratta di una formazione che ama correre e aprire il campo con Robinson e Logan. Pertanto serviranno attenzione e impatto fisico, credo che il controllo dei rimbalzi e delle caratteristiche dei giocatori possano essere elementi importanti nella sfida”.

Julian Gamble, centro Givova Scafati Basket: "Da quando ho messo piede in campo con la maglia gialloblù, sono arrivate altrettante vittorie: nulla è casuale, ma ritengo che anche prima del mio arrivo questa squadra fosse molto talentuosa. So cosa posso apportare al gioco e sono felice di aver contribuito ai recenti successi, arrivati grazie ad un lavoro di squadra e ad ottime prestazioni sia in attacco che in difesa. Mi sono ambientato bene in città, con i miei compagni di squadra e lo staff: tutti hanno contribuito a farmi sentire subito a mio agio e mi hanno accolto nella famiglia di Scafati. Anche i tifosi sono stati molto calorosi ed hanno contribuito a creare un’atmosfera fantastica da quando sono arrivato. L’obiettivo di questa squadra è al 100% quello di raggiungere i playoff. Con il livello di talento e di esperienza che abbiamo, non dobbiamo accontentarci di niente di meno. Stiamo lavorando duramente e migliorando costantemente ogni giorno per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Contro Tortona mi aspetto una partita molto dura, contro una buona squadra, che finora non ha conquistato i risultati che si attendeva, ma sono sicuro che si risolleveranno. Il nostro compito è quello di non permettere che ciò accada proprio domenica! Conosco alcuni dei nostri prossimi avversari, in particolare Kyle Weems: è un fratello per me e un grande giocatore, dobbiamo trovare un modo per rallentare la sua produzione. Anche Colby Ross, che è stato l’MVP della scorsa stagione, è tornato in cerca di nuovi successi, per cui dobbiamo essere pronti a combattere fin dai primi secondi di gioco. Sono convinto che se impostieremo il ritmo difensivo, possiamo controllare la partita. Il nostro talento offensivo è indiscutibile, ma l’aggiunta di un duro impegno difensivo e a rimbalzo ci renderà molto difficili da battere. Abbiamo grandi possibilità di acciuffare le Final Eight e questo è l’obiettivo che abbiamo davanti a noi in questo momento. Siamo tutti consapevoli di cosa significherebbe per il club e la città e saremmo orgogliosi di poterlo realizzare. Se continueremo a lavorare come abbiamo fatto di recente, sono molto fiducioso che avremo l’opportunità di lottare per la Coppa Italia a febbraio».