Buducnost Podgorica - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Lo ha fatto a Panevezys contro il Lietkabelis, lo ha fatto a Breslavia contro il Wroclaw, lo vuole fare anche a Podgorica contro il Buducnost: la Dolomiti Energia Trentino vuole continuare a vincere in trasferta in EuroCup, dopo essersi sbloccata lontana dal palazzetto come non le era mai capitato nelle ultime stagioni. Il Buducnost è una grande avversaria, ma l'Aquila Basket di questo avvio di stagione ha fatto capire di potersela giocare contro tutti, e su qualunque campo: il passaggio a vuoto contro Cluj in casa è stato prontamente messo da parte con un bel successo interno contro Brindisi, ora quei piccoli ma significativi segnali incoraggianti Forray e compagni vogliono confermarli anche in Montenegro dove a fare la differenza dovrà soprattutto essere la difesa e l'impatto fisico dei bianconeri al cospetto di un'avversaria di "taglia" Eurolega.

I montenegrini vengono da quattro sconfitte consecutive e occupano l'ottava posizione nel gruppo B (record 2-5), per loro una vittoria significherebbe scavalcare i bianconeri in classifica e rimettersi in corsa per entrare nella Top 6. Le chiavi del gioco promosso da coach Vladimir Todorovic sono in mano a McKinley Wright IV, playmaker undersize abile nel leggere i movimenti dei suoi lunghi rendendo efficace la soluzione in pick and roll. Gli esterni Brandon Paul e Petar Popovic sono pronti ad accogliere i suggerimenti dei compagni per dar sfogo alle loro capacità balistiche; a proteggere le plance e volare sopra il ferro ci pensano rispettivamente Marvin Jones e soprattutto il giovane in rampa di lancio Yoan Makoundou, big men dotati di grande fisicità e atletismo. Il sesto uomo è Vladimir Mihailovic, guardia tiratrice con fiuto per il canestro ed esperienza da vendere per fermare il flusso di gioco avversario; a fargli compagnia ci saranno il pari ruolo Fletcher Magee e Colbey Ross, l'ex Varese sarà la scheggia impazzita utilizzata per creare grattacapi alla difesa lucrando falli dalle penetrazioni. I centimetri di Andrija Grbovic e di JaCorey Williams – altra conoscenza del nostro campionato – saranno fondamentali negli scontri fisici all'interno del pitturato e nelle numerose lotte a rimbalzo che si vedranno durante la partita. Il Buducnost VOLI ha perso 88-74 contro Igokea nell'ultimo turno dell'ABA League facendosi raggiungere dai bosniaci al primo posto in classifica (record 6-2), in attesa dei recuperi delle inseguitrici.

Buducnost Podgorica - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Buducnost Podgorica - Dolomiti Energia Trentino, gara di Eurocup, si gioca oggi - martedì 21 novembre - alle ore 19 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.