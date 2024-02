Estra Pistoia - Olimpia Milano: segui la partita in diretta

L’Estra Pistoia, dopo la sconfitta di Brescia, affronta l’EA7 Emporio Armani Milano, che viene dalla vittoria contro Sassari in campionato e le trasferte di Eurolega contro Panathinaikos ed Efes.

Questa è la sfida numero 20 tra le due squadre, con l’Olimpia avanti per 14-5 nel computo totale. Perfetta parità invece nelle gare giocate a Pistoia, 8 gare e 4 vittorie per parte. L’ultima vittoria di Pistoia in casa è arrivata nella stagione 2018/19, vittoria 20-0 a tavolino per irregolarità nel roster di Milano. Sono tre i precedenti tra Nicola Brienza ed Ettore Messina con l’allenatore di Milano che conduce per 2-1. Nel match di andata, disputato domenica 26 novembre 2023 nel corso della 9ª giornata, l’Estra fece il colpo espugnando il Forum per 81-86, grazie alle super prestazioni di Willis (31 unti) e Moore (28 punti).

Nicola Brienza, coach Estra Pistoia: “Veniamo da una buonissima settimana di allenamenti, la squadra sta bene e Varnado è andato molto bene quindi direi che ci approcciamo al match nel migliore dei modi. Siamo pronti e carichi per affrontare una partita importante come questa. Giochiamo contro i Campioni d’Italia, in casa, col palasport esaurito già il martedì sera: gli stimoli vengono da soli e dovremo solo cercare di essere il più performanti possibile, evitando errori che si possono pagare in maniera importante. Inoltre, visto che è rimasto con noi per buona parte anche di questa settimana, mi accodo al comunicato fatto dal club per salutare Gerry Blakes che ci ha dato una grandissima mano: siamo stati sfortunati dopo il piccolo acciacco patito a Treviso che non gli ha permesso di rendere al massimo nelle partite successive. E’ un eccellente professionista e sono contento che abbia potuto la possibilità di rimanere in Italia per tre mesi in una squadra importante”.

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: “Affrontiamo una delle rivelazioni di questo campionato, una squadra di grande talento offensivo in campo aperto e nell’uno contro uno soprattutto di Willis e Varnado, oltre alla regia di Moore. Servirà una buona difesa individuale e di squadra, mentre in attacco contro una difesa contenitiva come quella di Pistoia dovremo riuscire a muovere la palla e giocare d’assieme”.

Estra Pistoia - Olimpia Milano: dove seguire la partita in diretta

Estra Pistoia - Olimpia Milano, gara di serie A, si gioca domani - domenica 4 febbraio - alle ore 19.00. Diretta streaming per gli abbonati su DAZN.