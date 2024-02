GeVi Napoli - Germani Brescia: dove seguire la partita in diretta

Dopo la sconfitta di Bologna, la Generazione Vincente Napoli Basket torna al Fruit Village Arena PalaBarbuto per ospitare domani sera nell'anticipo della 19a giornata la capolista Germani Brescia, reduce dalla vittoria contro Pistoia. Sono 7 i precedenti tra le due società in Serie A, 5 in campionato e 2 in Supercoppa. La Germani è avanti 6-1 nel computo totale e ha perso solo in una delle due gare di Supercoppa 2021. Brescia ha conquistato tutti e 3 i precedenti nella città partenopea e gli ultimi 6 scontri diretti.

Le due squadre si sono già affrontate in stagione domenica 15 ottobre nel corso della 3ª giornata, quando Brescia si impose per 80-71 spinta dai 15 punti a testa di Bilan e Burnell. Questo è stato l’unico precedente tra i due allenatori Alessandro Magro e Igor Milicic. Con una vittoria coach Alessandro Magro raggiungerebbe Andrea Diana al 2° posto nella classifica societaria con 51 successi. In testa c’è Riccardo Sales con 130 vittorie.

Igor Milicic, coach Generazione Vincente Napoli Basket: "Affrontiamo la squadra capolista del nostro campionato, e questo non è affatto una casualità. Coach Magro ed i suoi giocatori, stanno disputando un'ottima stagione. Hanno delle rotazioni molto lunghe, e giocano una pallacanestro con uno stile molto aggressivo sia in attacco che in difesa. La mia squadra dovrà essere pronta a rispondere a questo giocando una partita con le marce molto alte, mettendo grande velocità su entrambe le fasi di gioco. Dovremmo essere bravi ed autoritari nella difesa uno contro uno ed, assicurandoci il controllo dei rimbalzi difensivi, potremo metterci in condizione di competere contro Brescia, ed eventualmente vincere la partita. So bene che i nostri tifosi stanno aspettando questa partita da tempo visto il sold out raggiunto con grande anticipo. Per questo motivo siamo tutti molto elettrizzati, e non vediamo l'ora di scendere in campo e regalare una grande gara ai nostri tifosi."

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: "Terminato il mese di Gennaio, dove siamo riusciti a mantenere il ruolino di marcia che questa squadra dall’inizio del campionato sta provando ad avere con una sola sconfitta al mese e questo ci fa essere contenti di quello che stiamo facendo, soprattutto perchè stiamo tenendo degli standard di rendimento sicuramente molto alti e questo ci dà la possibilità di continuare a difendere la prima posizione dalle immediate inseguitrici come Venezia, Bologna e Milano, ma anche la stessa Napoli che continuano a disputare un campionato di altissimo livello. La stagione inizia ad entrare nel vivo perchè da Febbraio in poi si comincia a giocare per traguardi importanti come appunto a metà Febbraio con la kermesse di Torino che assegnerà la Coppa Italia e poi si incomincia a lavorare per cercare di guadagnarsi la miglior posizione possibile ai playoff. Le prossime due avversarie sono di altissimo livello e ci daranno la possibilità di prepararci al meglio appunto per Torino. Napoli appunto sarà anche la nostra sfidante nei Quarti di Finale, ed è una squadra che ha dimostrato grande continuità, riuscendo a superare un momento di difficoltà all’interno del quale hanno perso quattro partite consecutive e ha subito degli infortuni, ma sono andati subito sul mercato per tamponare l’assenza di un giocatore come Jaworski per prendere un giocatore come Brown che gli ha dato grandissima qualità e che è stato uno degli artefici dell’incredibile stagione di Varese nella passata stagione. Giocatore che inserisce perfettamente in quello che è il loro modo di giocare. Hanno la possibilità quando giocano in casa di essere sostenuti da un tifo assolutamente presente e partecipe, ma soprattutto molto caldo. Anche nella sfida contro di noi registreranno il tutto esaurito e per noi sarà anche un bel banco di prova vedere se riusciremo a performare in un ambiente di quel tipo.

GeVi Napoli - Germani Brescia: dove seguire la partita in diretta

GeVi Napoli - Germani Brescia, gara della 19a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 3 febbraio - alle ore 19.30. Diretta streaming DAZN.