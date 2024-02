La Unahotels Reggio Emilia, dopo la sconfitta a Casale Monferrato contro Tortona, domani sera per la 19a giornata di LBA ospita l’Umana Reyer Venezia, che viene dalle vittorie contro Trento in campionato e contro Prometey in Eurocup. Questa sarà la sfida numero 44 tra le squadre, con Venezia avanti per 24-19 nel computo totale dei precedenti ma in svantaggio per 9-12 nelle 21 partite giocate a Reggio Emilia. La Reyer ha conquistato le ultime 5 gare giocate in casa dei biancorossi e l’ultimo successo casalingo dell’allora Grissin Bon risale all’annata 2018/19 (82-74). In totale sono 11 i successi di fila di Venezia contro Reggio Emilia, 9 di campionato e 2 di Supercoppa.

All’andata, giocata il 26 novembre 2023 nel corso della 9ª giornata, la Reyer si impose per 90-70 trascinata dai 23 punti e 5 rimbalzi di Wiltjer e i 15 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di Casarin. Questo è l’unico precedente tra i due allenatori Neven Spahija e Dimitris Priftis. Michele Vitali (uno degli ex) è a -6 punti da quota 2000 in Serie A. Nell'Umana Reyer Venezia l'ex è Andrea De Nicolao ha completato due stagioni (2015/2016 e 2016/2017) alla Reggiana, conquistando una Supercoppa Italiana (2015) e raggiungendo una finale Scudetto (vinse Milano per 4-2 nel 2016).

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "Sarà la prima volta per me a Reggio Emilia con la Reyer. Andiamo lì con la stessa idea, non cambiamo niente: vogliamo essere duri e giocare il nostro stile di pallacanestro. I nostri tifosi saranno importanti, sicuramente ce ne saranno. Proveremo a vincere. Reggio Emilia è una squadra con tanto talento che in casa mette grande aggressività in campo provocando tante palle perse. Hanno numeri completamente diversi tra casa e trasferta. Sappiamo che sarà una partita dura.

Unahotels Reggio Emilia - Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Unahotels Reggio Emilia - Reyer Venezia, gara della 19a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 3 febbraio- alle ore 20.30. Diretta streaming su DAZN e diretta tv su Eurosport 2.