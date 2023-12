Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese: dove guardare la partita in diretta

Dopo la sconfitta di Treviso, l’Happy Casa Brindisi torna al PalaPentassuglia per sfidare l’Openjobmetis Varese, che viene dai k.o. contro Cremona in campionato e in FIBA Europe Cup a Chemnitz. Sono 26 i precedenti giocati in Serie A tra le due squadre, con i lombardi avanti per 15-11 ma in svantaggio 4-8 nelle sfide disputate a Brindisi. Varese ha vinto gli ultimi tre scontri diretti, una in casa e due in trasferta.

Tullio Marino, General Manager Happy Casa Brindisi: “Dobbiamo viverla come fosse un’ultima spiaggia, per salvarci dobbiamo lottare per quaranta minuti ed avere la spinta dei nostri fantastici tifosi. Oggi siamo nella condizione tale che non si può lasciare nulla al caso, è il momento in cui tutti i giocatori tirino fuori l’orgoglio e la voglia di rivalsa, rispecchiando quella che è la volontà dei tifosi e della società: salvaguardare il patrimonio di un’intera regione, mantenere la serie A. Contro Varese domenica sarà la nostra ‘partita della vita’, vogliamo vedere la stessa cattiveria agonistica che abbiamo messo in campo con Bologna e che poi Treviso ci ha restituito con gli interessi domenica”.

Massimo Ferraiuolo, responsabile operativo prima squadra Openjobmetis Varese: "Domenica ci aspetta sicuramente un impegno molto difficile ed altrettanto importante. Andremo a giocare su un campo che sappiamo sarà caldissimo perché Brindisi, come noi del resto, si gioca davvero tanto. È una di quelle partite che devi arrivare a giocare con la consapevolezza dell'importanza che ha e con la durezza mentale e la convinzione che un risultato così, in questo momento, per noi è davvero molto importante. Siamo reduci da una prestazione insoddisfacente in Germania e sicuramente la delusione dei nostri tifosi dopo la partita con Cremona è stata altrettanto cocente, ma proprio per questo sono convinto che saremo animati dalla voglia di rivalsa e di giocare una partita vera. Siamo certi che il sostegno dei nostri tifosi, anche se da lontano, ci darà un'ulteriore spinta nel cercare di fare bene in questa difficilissima sfida".