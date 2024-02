La LBA si ferma, torna in campo l'Italbasket: convocati e programma degli Azzurri

Inizia dalle Marche, e più precisamente da Pesaro, il viaggio Azzurro verso l’EuroBasket 2025, il Campionato europeo che si disputerà il prossimo anno in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Il ct Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei 15 convocati per le due partite della prima finestra di qualificazione in programma giovedì 22 febbraio (Italia-Turchia alle 20.30) e domenica 25 febbraio a Szombathely (Ungheria-Italia alle 18.00). Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e Sky Sport.

Prima volta da Capo Delegazione per Gigi Datome, che smessi i panni da giocatore con 203 presenze e 1766 punti inizia la sua carriera da dirigente Azzurro. Torna Capitano Nik Melli, che raccoglie l’eredità di Datome questa volta in maniera permanente dopo la parentesi del 2021.

Confermati 9 Azzurri reduci dai Mondiali nelle Filippine (Spissu, Tonut, Melli, Ricci, Spagnolo, Polonara, Severini, Procida e Pajola). Rientrano in gruppo Mannion, Flaccadori, Tessitori, Bortolani, Caruso e Petrucelli.