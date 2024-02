LBA, Bologna e Venezia rispondono a Brescia: Milano sale al terzo posto

Sette le partite giocate nel pomeriggio di domenica 11 febbraio, dopo l'anticipo del sabato tra Bertram Tortona e Banco Sardegna Sassari, e valide per la 20° giornata del campionato di basket di Serie A.

Vincono le big, Milano supera Brindisi al Forum per 69-55 mentre la Virtus Bologna piega Scafati nettamente per 88-65. Vince facile anche Venezia per 96-69 ai danni di Pistoia, mentre Treviso supera Trento in trasferta per 85-82. Successo di Cremona su Napoli per 90-83

Vittorie di Brescia e Varese nei due posticipo serali. La Germani piega facilmente in casa Reggio Emilia per 86-63 e resta saldamente al comando della classifica, tutto sommato agevole anche il successo di Varese nella classica contro Pesaro per 91-80.

RISULTATI, CLASSIFICA ED HIGHLIGHTS

Risultati della 20/a giornata della Serie A di basket:

Classifica Serie A UnipolSai

Germani Brescia 32

Virtus Segafredo Bologna 30

EA7 Olimpia Milano 28

Umana Reyer Venezia 28

UnaHotels Reggio Emilia 22

GeVi Napoli 22

Bertram Tortona 20

Givova Scafati 20

Dolomiti Trentino 20

Estra Pistoia 18

Vanoli Cremona 18

Openjobmetis Varese 16

Banco di Sardegna Sassari 16

Nutribullet Treviso 12

VL Carpegna Pesaro 10

Happy Casa Brindisi 8

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH DELLA CAPOLISTA