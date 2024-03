LBA, Dolomiti Energia Trentino - Dinamo Sassari: dove vedere la partita in diretta

La Dolomiti Energia Trentino, dopo il k.o. di Brindisi, ospita il Banco di Sardegna Sassari, che viene dal successo all’overtime contro Brescia, nel secondo anticipo della 24a giornata. Sono 26 i precedenti giocati fino ad ora tra le due squadre, 14 dei quali conquistati da Sassari. Nelle gare giocate a Trento sono state 8 le vittorie dei padroni di casa contro le 5 degli ospiti. La Dinamo ha conquistato gli ultimi sei precedenti giocati contro la Dolomiti Energia.

Le squadre si sono affrontate in stagione nel match di andata, giocato domenica 12 novembre 2023 nel corso della 7ª giornata, quando il Banco di Sardegna vinse per 80-73 con 20 punti a testa per Charalampopoulos e Tyree. Nella Dinamo Sassari un ex: Stefano Gentile, che ha giocato nell’Aquila Trento in Serie A Dilettanti nella stagione 2009/10.

Toto Forray, capitano Dolomiti Energia Trentino: "Mancano sette partite alla fine della regular season e tutto è ancora in gioco, per noi sarà fondamentale soprattutto difendere il nostro campo in queste ultime sfide perché ci aspettano tutte sfide contro dirette concorrenti nella lunga corsa playoff. Dobbiamo meritarcela, questa post-season: vincere, dare continuità alle nostre prestazioni, rendere complicato per chiunque vincere in casa nostra. Vivremo sette sfide cruciali, una alla volta, con grande determinazione. La partita contro Sassari non fa eccezione: la Dinamo è una squadra in grande forma, che di rientro dalla pausa FIBA ha infilato una serie di belle vittorie in campionato che l'ha rimessa pienamente in corsa per un posto ai playoff. Dovremo evitare di far prendere ritmo e fiducia agli attaccanti dei sardi, e spegnere un po' il grande entusiasmo che si porteranno senza dubbio dietro dopo le vittorie con Virtus, Venezia e Brescia. Le 600 partite con la maglia di Trento? Bello festeggiare questo traguardo assieme al pubblico della Il T quotidiano Arena, è un altro momento significativo della mia carriera e dei miei anni qui all'Aquila Basket. Sono sicuro che ci sarà tanta gente sabato al palazzetto e sarà un piacere condividere queste emozioni con loro. Lo vivo come un grande onore. Poi sarà partita, dura e intensa, e daremo tutto per strappare due punti chiave nel nostro percorso: in questo momento conta solo vincere".

Nenad Markovic, coach Banco di Sardegna Sassari: "Partita molto difficile in trasferta, stessa classifica, dobbiamo fare tante cose bene per riuscire a vincere la partita, sono i primi a rimbalzo offensivo, sono pericolosi in transizione, hanno molto tiratori, dobbiamo capire cosa siamo dopo queste tre grandi partite, non avevamo niente da perdere, adesso bisogna capire che mentalità abbiamo, giochiamo per vincere e non per vedere cosa succede. Credo una partita molto importante, dobbiamo finire la nostra preparazione al match e capire il valore di questo confronto. Dobbiamo capire in primis che giochiamo contro una squadra forte, non siamo favoriti, non ci sono partite facile, tutti giocano alla morte per un obiettivo, chi non capisce di sport dice abbiamo vinto a Venezia e quindi vinciamo a Trento, non c’è cosa più sbagliata, dobbiamo fare una grande partita per vincere, capire la nostra risposta contro una squadra del nostro livello di classifica. Cerchiamo di fare il massimo per arrivare pronti contro una squadra che è stata nelle primissime per molto tempo che fa l’Eurocup e che ha giocatori di esperienza. La cosa che mi ha sorpreso di più della squadra è l’abilità dei miei giocatori è quella di lavorare insieme e di capire cosa dovessimo fare nel momento più difficile della stagione, attitudine durante la settimana, duro lavoro, mentalmente e fisicamente, tutti hanno avuto la giusta faccia, il giusto modo di lavorare, abbiamo una missione e vogliamo finirla nel migliore dei modi, la mentalità che abbiamo avuta è stata determinante".

LBA, Dolomiti Energia Trentino - Dinamo Sassari: dove vedere la partita in diretta

Dolomiti Energia Trentino - Dinamo Sassari è uno degli anticipi della 24a giornata di LBA e si gioca oggi, sabato 23 marzo, alle ore 20,30 con diretta tv su Eurosport2 e diretta streaming su DAZN.