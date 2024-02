LBA Final Eight 2024, Reyer Venezia - Estra Pistoia: dove vederla in tv e in streaming

La Frecciarossa Final Eight 2024 prosegue con il secondo quarto di finale tra Umana Reyer Venezia ed Estra Pistoia, ossia le teste di serie rispettivamente numero 1 e 8 del tabellone. Undicesima presenza ad una Final Eight per gli orogranata, la decima negli ultimi 11 anni. Venezia ha alzato la coppa nell’edizione 2020 a Pesaro in finale contro Brindisi. Pistoia, oltre all’edizione di quest’anno, ha partecipato solamente a quella del 2016 giocata a Milano, quando perse nei quarti per 74-81 contro Trento. Le due squadre non si sono mai affrontate in una Final Eight. Le due squadre si sono già affrontate in campionato sia nel corso del 6° turno (domenica 5 novembre) che nel più recente 20° turno (giocato la scorsa domenica 11 febbraio). All’andata i toscani forzarono a Venezia il primo k.o. stagionale. L’Estra vinse infatti per 85-77 con i 26 punti di un super Jordon Varnado e i 18 punti e 7 assist di Charlie Moore. Nel match di ritorno, giocato la scorsa domenica nel corso del 20° turno, l’Umana Reyer si impose nettamente (96-69), spinta dai 20 punti di un super Tucker.

Neven Spahija è alla seconda partecipazione alla Final Eight, dopo aver guidato la scorsa stagione Venezia nella gara dei quarti di finale. Nicola Brienza è uno dei tre allenatori esordienti nel torneo.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "Non abbiamo nessuna novità sul roster che disputerà la partita di Coppa Italia, Parks è fuori da molto tempo e non sappiamo quando tornerà, di sicuro non per disputare le Final Eight. Il nostro roster è comunque più completo rispetto a tanti momenti di questa stagione. Non possiamo dimenticare la partita di domenica: abbiamo analizzato ciò che abbiamo fatto bene e male. Noi abbiamo tanto rispetto per Pistoia, non pensiamo che sarà facile. Vogliamo giocare con la nostra idea e il nostro gioco, in difesa e in attacco. Abbiamo già perso partite dopo vittorie, vogliamo essere più consistenti. Andiamo a Torino con la stessa filosofia e tanto rispetto verso Pistoia. Abbiamo chiuso la prima parte del campionato come primi in classifica, dunque dobbiamo giocare da primi".

Reyer Venezia - Estra Pistoia: dove vederla in tv e in streaming

Reyer Venezia - Estra Pistoia, gara dei quarti di finale di Coppa Italia, si gioca domani - mercoledì 14 febbraio - ore 20.45. Diretta streaming su DAZN, diretta tv su Eurosport 2 e in chiaro DMAX.