LBA, la Germani Brescia in vetta da sola: Reyer Venezia sconfitta dalla Bertram Tortona

La Reyer Venezia non riesce a tenere il passo della Germani Brescia e la lascia solitaria in vetta alla classifica della Serie A UnipolSAI di LBA.

La squadra lombarda, nell'anticipo, espugna il parquet di Trento mentre la formazione orogranata cade, 75-69, sul parquet della Bertram Derthona Tortona nel match valido per la 17° giornata della Regular Season.



Nelle Weems trascina i piemontesi con 20 punti, inutili dalla parte opposta i 15 punti, 6 rimbalzi e 2 assist di Simms. La Reyer viene così agganciata al secondo posto a quota 24 punti dalla Virtus Bologna, che passa 81-69 a Varese guidata dai 20 punti e 4 assist di Belinelli.

Il grande ex Mannion firma 16 punti con 5 assist ma non riesce a evitare la sconfitta dei lombardi. Successo agevole anche per Milano, che travolge in trasferta Pesaro 85-65.

Miglior realizzatore Shields con 17 punti e 2 rimbalzi. Colpo esterno anche per Napoli, che infila la quarta vittoria di fila battendo Brindisi 80-77.

Per i campani 20 punti di Pullen e 19 punti (con 8 rimbalzi e 4 assist) di Ennis. Inutili per i pugliesi i 19 punti di Morris. In coda nella lotta per non retrocedere vittoria preziosissima per Treviso (77-70 su Sassari) che aggancia Pesaro a quota 10 punti.

Protagonista Olisevicius, in doppia doppia con 18 punti e 10 rimbalzi. Sorride anche Reggio Emilia che la spunta contro Cremona 78-71 e rinforza il proprio sesto posto in ottica playoff. Hervey trascina gli emiliani con 23 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, inutili per la Vanoli i 19 punti di Denegri.

RISULTATI, CLASSIFICA ED HIGHLIGHTS

Risultati della 17° giornata della Serie A UnipolSai di LBA

La Classifica della Serie A UnipolSAI di LBA

Germani Brescia 26

Umana Reyer Venezia 24

Virtus Segafredo Bologna 24

GeVi Napoli 22

EA7 Olimpia Milano 22

Unahotels Reggio Emilia 20

Dolomiti Energia Trentino 18

Estra Pistoia 18

Vanoli Cremona 16

Givova Scafati 16

Bertram Derthona Tortona 14

Banco di Sardegna Dinamo Sassari 14

Openjobmetis Varese 12

Carpegna Prosciutto VL Pesaro 10

Nutribullet Treviso 10

Happy Casa Brindisi 6

GLI HIGHLIGHTS DEL BIG MATCH DELLA 17° GIORNATA