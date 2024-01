LBA, la GeVi Napoli sbanca Venezia, la Germani Brescia cade a Brindisi

Nella prima trasferta del 2024, la Germani Brescia non riesce a completare la rimonta negli ultimi minuti e cade contro l'Happy Casa Brindisi che si aggiudica la sfida con il punteggio di 88-79. Pugliesi trascinati dai 28 punti di uno scatenato Seed e dai 17 di Bartley. Non bastano a Brescia i 20 punti di Bilan e i 16 di Christon.

Non approfitta della sconfitta di Brescia la Virtus Segafredo Bologna, a sua volta battuta nel derby contro Reggio Emilia per 72-66. Reggiana trascinata dai 24 punti e 12 rimbalzi di uno scatenato Hervey, mentre alla Virtus non bastano i 20 punti del danese Lundberg.

Prezioso successo casalingo anche per Pistoia per 64-60 contro Cremona grazie ai 20 punti di Moore. Non bastano ai lombardi i 13 di Lacey.

La 15° giornata delle sorprese si conclude con la clamorosa vittoria di Napoli in casa di Venezia per 89-81. Campani trascinati nel posticipo dai 22 punti e 5 rimbalzi di Sokolowski e dai 19 di Pullen.

Non bastano a Venezia i 18 punti di Tucker, i veneti falliscono così l'occasione i issarsi da soli al comando della classifica a scapito di Brescia. Vittoria pesante, invece, per Napoli in chiave playoff con i campani che agguantano Milano e Reggio Emilia.

Completano il quadro le vittorie di Openjobmetis Varese, Bertram Tortona, Banco di Sardegna Sassari e Olimpia Milano in casa della Dolomiti Trentino

In classifica restano al comando Brescia e Venezia. Bologna resta al terzo posto da sola, mentre Reggio Emilia entra in zona playoff.

RISULTATI, CLASSIFICA ED HIGHLIGHTS

LBA, Serie A UnipolSAI Risultati della 15° giornata

Classifica SERIE A

Umana Reyer Venezia 22

Germani Brescia 22

Virtus Segafredo Bologna 20

Olimpia EA7 Milano 18

Dolomiti Energia Trentino 18

Unahotels Reggio Emilia 18

GeVi Napoli 18

Estra Pistoia 16

Vanoli Cremona 14

Givova Scafati 14

Bertram Tortona 12

Openjobmetis Varese 12

Banco di Sardegna Dinamo Sassari 12

Carpegna Prosciutto VL Pesaro 10

Nutribullet Treviso 8

Happycasa Brindisi 6

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA

(1) Umana Reyer Venezia - Estra Pistoia (8)

(4) EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino (5)

(2) Germani Brescia - Generazione Vincente Napoli Basket (7)

(3) Virtus Segafredo Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia (6)

I quarti di finale sono in programma mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, le semifinali sabato 17 mentre la finalissima è prevista per domenica 18 febbraio.

GLI HIGHLIGHTS DELLA VITTORIA DELL' OLIMPIA MILANO A TRENTO