LBA, salta un'altra panchina di peso: torna in pista l'ex CT dell'Italia

La Carpegna Prosciutto VL Basket Pesaro comunica, in una nota di stampa, di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Maurizio Buscaglia. La Victoria Libertas, si legge ancora nella nota, ringrazia Buscaglia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.

Meo Sacchetti nuovo Coach di Pesaro

Il nuovo Coach della formazione biancorossa è Romeo Sacchetti: l’allenatore di Altamura dal 2016 fa parte dell’Italia Basketball Hall of Fame. Nel 2011/2012 conquista il titolo di Coach dell’anno alla guida della Dinamo Sassari, ripetendosi poi nel 2018/2019 a Cremona; con il club sardo vince due Coppe Italia consecutive, una Supercoppa Italiana e il primo, storico scudetto della realtà sassarese.

Nel 2019 lo attende un nuovo successo, stavolta con la Vanoli Cremona insieme alla quale festeggia la conquista della Coppa Italia.

Dal 2017 al 2022 è CT della Nazionale Italiana. Nel 2019 riporta gli Azzurri al Mondiale dal quale mancavano da 13 anni mentre nell’estate 2021 firma l’impresa di Belgrado: battendo la Serbia in trasferta permette all’Italia di tornare a prendere parte ai Giochi Olimpici in programma poche settimane dopo a Tokyo