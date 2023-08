Mondiale 2023, le amichevoli dell'Italia e dove vederle in tv e in streaming

Dopo il successo all’overtime con la Turchia in semifinale, l'Italbasket Pozzecco ha sconfitto anche la Cina (79-61), ipotecando la vittoria della Trentino Cup, prima tappa di avvicinamento al Mondiale in programma nelle Filippine. Contro i cinesi, il miglior marcatore con 13 punti è stato Matteo Spagnolo, poi premiato come MVP del torneo. In doppia cifra anche Momo Diouf (12), Giampaolo Ricci (11), Guglielmo Caruso (11) e Gabriele Procida (10). Dopo il match di ieri, Riccardo Visconti è stato autorizzato a lasciare il raduno Azzurro. Così Pozzecco al termine del match: “Prima di tutto vorrei ringraziare Riccardo Visconti per ciò che ha dato alla squadra in questi giorni di raduno. È un giocatore di alto livello e ci ha aiutato in questo percorso di costruzione del gruppo. Dispiace davvero. Questi ragazzi sono tutti meravigliosi e ho una grande considerazione per tutti loro. Dobbiamo continuare a lavorare e a stare bene insieme”.

Le prossime tappe degli Azzurri

Lasciato il Trentino, l’Italia farà tappa ad Atene per giocare il prestigioso Torneo dell’Acropolis, ormai uno degli appuntamenti fissi del basket estivo per Nazionali. Ad attendere gli Azzurri, la Serbia (mercoledì 9 agosto, ore 18.45 italiane) e i padroni di casa della Grecia (giovedì 10 agosto, ore 18.45 italiane). Due match contro due delle formazioni più forti in Europa e nel mondo.

Domenica 13 agosto., invece, al Pala De André di Ravenna andrà in scena il “DatHome Day”, l’ultimo match in Italia della carriera del Capitano Gigi Datome. Una serata di emozioni uniche per celebrare la carriera, che vivrà poi con il Mondiale l’ultimo atto, di uno dei giocatori più apprezzati di sempre nonché esempio unico di amore per l’Azzurro. L’avversario sarà il Portorico e la gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Il 17 agosto la partenza per l’Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile (ore 9.00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane).

Il 25 agosto l’esordio iridato contro l’Angola (ore 10.00) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti. Nella seconda giornata gli Azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10.00, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14.00, Araneta Coliseum). La FIBA World Cup sarà trasmessa da Rai, DAZN e Sky Sport.