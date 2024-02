Qualificazioni EuroBasket 2025, Italia - Turchia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Tutto pronto per il via alla corsa a EuroBasket 2025: si gioca questa sera Italia-Turchia, partita valida per la qualificazione al Campionato Europeo che nell’estate 2025 si giocherà tra Riga, Limassol, Tampere e Katowice.

Palla a due alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (ore 20.30, diretta streaming su DAZN e Now, diretta tv su Sky Sport) contro la Turchia di coach Ergin Ataman, poi la trasferta a Szombathely contro l’Ungheria (domenica 25 febbraio alle ore 18.00, live DAZN, Sky Sport e Now). Fa parte del girone B anche l’Islanda, che riceverà in casa l’Ungheria giovedì per poi far visita domenica alla Turchia. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone.

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina coach Pozzecco ha comunicato i 12 Azzurri che scenderanno in campo domani: a riposo resteranno Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso e Matteo Spagnolo. La Vitrifrigo Arena di Pesaro si appresta dunque a vivere un’altra notte Azzurra dopo il sold-out contro la Spagna nel novembre 2022. Procede spedita la vendita dei tagliandi, ancora disponibili sul circuito Vivaticket.

La conferenza stampa pregara

Al tavolo dei relatori della conferenza stampa di oggi il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l’Assessore allo Sport Mila Della Dora, il CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco, il capitano Azzurro Nik Melli e il Direttore Generale di Master Group Sport, Advisor commerciale della FIP, Antonio Santa Maria.

Queste le parole del ct Gianmarco Pozzecco: “So bene quanto Pesaro viva di basket, qui si viene sempre molto volentieri e come Nazionale sapevamo che saremmo stati accolti con entusiasmo e passione. Domani per la prima volta in panchina non sarà con noi Charlie Recalcati: tutti sanno quanto io sia legato a lui, una delle persone più importanti della mia carriera. La decisione l’abbiamo dovuta prendere perché anche in ottica Olimpiadi era necessario asciugare un po’ lo staff tecnico. Vivrò il passaggio di consegne tra Gigi e Nik ma non sono preoccupato perché certamente è assicurata la continuità da due professionisti che sono così legati alla maglia Azzurra. La Turchia sarà un avversario non semplice, è un’ottima squadra ed è allenata magnificamente da Ergin Ataman, uno dei migliori coach a livello europeo di tutti i tempi. La partita sarà complicata ma mi fido dei miei giocatori e sono sicuro che faremo una grande partita”.