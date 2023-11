Real Madrid - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Con il successo sull'Anadolu Efes è arrivata la quinta vittoria consecutiva per la compagine felsinea, un bottino importante in vista del big match al WiZink Center in programma domani sera per la settima giornata di Eurolega. Ad attenderli, il Real Madrid primo in classifica ed imbattuto (record 5-0), ma che è rimasto fermo un turno dopo il rinvio della sfida con il Maccabi Tel Aviv a causa degli scontri tra Israele e Palestina. Il gruppo di Chus Mateo crea il maggior numero di pericoli con il pick and roll letale tra Facundo Campazzo e Walter Tavares; il bosniaco Dzanan Musa è tra gli esterni più letali della competizione, capace di trovare il canestro con estrema facilità. La coppia formata da Gabriel Deck e Guerschon Yabusele rende la vita difficile agli avversari su entrambe le metà campo.

Dalla panchina, Sergio Rodriguez e Sergio Llull creano per loro stessi e per i compagni, così da poter servire l'accorrente Mario Hezonja e i tagli di Vincent Poirier verso il ferro. Fabien Causeur e Rudy Fernandez portano esperienza e sostanza all'interno delle rotazioni dei 'blancos', i quali possono contare anche sull'efficacia di un tiratore come Alberto Abalde e sulla freschezza sotto le plance del giovanissimo Eli Ndiaye. Il Real Madrid si conferma imbattuto dopo otto giornate di Liga ACB a seguito della vittoria esterna per 76-83 sul parquet del Coviran Granada.

Il patrono delle V Nere, Massimo Zanetti, ha parlato di questo otimo inizio di stagione della Virtus Segafredo. "Il segreto? Una proprietà solida, buoni collaboratori, un allenatore che dà tranquillità. Credo sia questo il segreto degli odierni successi della Virtus, ma vedo somiglianze anche nel Bologna di Thiago Motta, una pax sociale nel club che determina i risultati sportivi. Poi vedo squadre con campioni del medesimo livello, senza primedonne. E ancora, un grande pubblico, quello che lo stesso venerdì sera, per partite in concomitanza, ha riempito il Dall’Ara e portato quasi novemila tifosi da noi per Virtus-­Efes e fa il pieno anche alla Fortitudo. È un bel momento per la città e chiedo al Comune di dare sostegno a queste nostre società, sveltendo le burocrazie per aver impianti che siano all’altezza di tanta passione. Lo sport è un valore grande per Bologna. Obiettivi futuri? Entrare nei play-off di Eurolega e mantenere una Virtus forte".