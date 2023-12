Reyer Venezia - Givova Scafati: segui l'anticipo di serie A in diretta tv e in streaming

Sconfitta due volte in pochi giorni, prima a Trento in campionato e poi contro i London Lions in Eurocup, la Reyer Venezia cerca il riscatto al Taliercio contro la Givova Scafati Basket, che viene dalla sconfitta contro Brescia e da una settimana turbolenta, in cui la società ha deciso di cambiare allenatore. Sulla panchina della squadra campana ci sarà il debutto di Matteo Boniciolli, che torna su una panchina di Serie A dopo la stagione a Pesaro del 2018/19 e il suo bilancio nel massimo campionato è di 172 vittorie su 333 partite.

“Ho allenato anche grandi club come la Fortitudo degli anni d'oro, Roma, la Virtus e appunto Pesaro. Ma poi ho fatto anche scelte professionalmente folli, che peraltro rifarei ancora, come tornare alla Fortitudo in B dopo essere stato allenatore dell'anno nella Lega Baltica con l'Astana. Ricomincio da Scafati perché c'è una squadra profonda e competitiva, un'organizzazione societaria di primo livello e strutture che mi consentono di lavorare 24 ore con la squadra. Il patron Nello Longobardi, che a Scafati ha costruito un miracolo per un piccolo centro del Sud, mi chiede una tranquilla salvezza, ma io voglio puntare a un piazzamento più alto. Con la chiamata di Scafati sono dove volevo essere”, le parole del nuovo coach alla Gazzetta.

Ecco Gamble

Givova Scafati è lieta di annunciare l’accordo raggiunto fino al termine della stagione l’atleta di nazionalità statunitense Julian Gamble. Alto 208 cm per 113 kg di peso, classe 1989, il neo tesserato gialloblù è un centro di grande atletismo, molto abile a rimbalzo e nella metà campo difensiva. Si unirà negli allenamenti ai nuovi compagni a partire dalla prossima settimana.

Gli unici precedenti tra le società sono le due gare giocate nella scorsa stagione, quando le squadre si spartirono le vittorie (1-1). David Logan è a 9 punti da quota 3500 in Serie A. Scafati senza Rino De Laurentiis, out per una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "La competizione in Italia è dura e non esiste alcuna partita semplice perchè tutte le avversarie sono competitive, compresa Scafati. Abbiamo fatto tante cose brutte nelle ultime partite. Non parlo di vittorie e sconfitte, ma dell’immagine di una squadra seria e di essere professionisti. Quando entriamo in campo dobbiamo metterci il cuore. Abbiamo creato l’iniziativa Cuore Orogranata per far capire che se si gioca per questa squadra bisogna lottare. Dobbiamo allenarci nel modo giusto e mettere in campo una mentalità diversa dalle ultime due sfide. Contro Londra abbiamo fatto meglio, ma non abbastanza per superare una squadra così forte. Se vogliamo in futuro fare belle cose per società e tifosi dobbiamo essere migliori, soprattutto in difesa. Abbiamo già dimostrato in questa stagione, diverse volte, che possiamo vincere le partite grazie alla nostra difesa. Non possiamo giocare le partite ai 100 punti, non può essere una soluzione per me e per questa società. Siamo passati da due partite da 70 punti subiti a due da 100 e questa è colpa mia. Necessitiamo di cambiare subito questa mentalità".

Riccardo Rossato, capitano Givova Scafati Basket: "Ci siamo messi tutti a disposizione di coach Boniciolli, che ci ha trasmesso sin da subito una gran fame di vittoria, ha accresciuto il nostro intendimento di metterci quanto prima alle spalle questo periodo avaro di risultati positivi, provando a vincere e prendere i due punti in palio già sabato sera a Venezia. Incontreremo una squadra lunga, molto fisica, che corre, ha tanta energia e, a mio giudizio, è nel complesso una tra le quattro squadre più forti del campionato. Il gruppo di italiani non necessita di presentazioni: Spissu, Tessitori, Casarin e De Nicolao sono italiani top per la categoria. L’americano Tucker sta poi facendo la differenza con talento ed atletismo da vendere. Abbiamo già mostrato di essere una squadra solida, ma non per l’intero arco della partita. Ora dobbiamo essere più tosti, più fisici e provare ad essere in partita il più a lungo possibile: se faremmo questo potremmo portare i due punti in palio da Venezia".

Reyer Venezia - Givova Scafati: segui l'anticipo di serie A in diretta tv e in streaming

Reyer Venezia - Givova Scafati, anticipo dell'11a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 9 dicembre - alle ore 19.30, in diretta su DAZN.