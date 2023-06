Serie A, finale Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

La serie scudetto si sposta a Bologna. Alla Virtus Arena arriva un’Olimpia che ha già messo due punti a segno nei primi match casalinghi. Nessuna serie può considerarsi davvero iniziata finché non si verifica una vittoria esterna. Quindi la trasferta di Bologna per Gara 3 e 4 parte con questo obiettivo, anche se ci sarà un clima caldissimo alla Fiera e come ha anticipato Coach Messina: “Sarà fondamentale isolarsi e giocare la miglior partita possibile”. Migliore quindi delle prime due che sono andate a strappi. La Virtus in generale ha guidato nel primo tempo, l’Olimpia ha assunto il controllo delle operazioni nel secondo. In Gara 1, l’ha poi mantenuto fino in fondo, in Gara 2 no, anzi è andata sotto nel punteggio dopo aver guidato in modo convincente, salvo chiudere meglio e vincere la battaglia. Gara 1 è stata atipica per una partita di finale, con un punteggio molto alto anche se in linea con quello che le due squadre avevano fatto nei due turni precedenti. In Gara 2 si è alzato il livello di nervosismo, ci sono stati accorgimenti tattici, c’è stata meno continuità di rendimento anche da parte dei migliori in campo. Il punteggio è sceso, la partita è stata una battaglia fisica, con predominio generale delle difese. Nelle prime due partite, l’Olimpia ha tirato meglio da tre e vinto la battaglia dei rimbalzi. Sono condizioni che bisognerà tentare di replicare in Gara 2, oltre a migliorare la continuità sia dell’attacco che della difesa, limitare le palle perse, che potevano essere fatali in Gara 2. La difficoltà della partita ovviamente è indiscussa: la Virtus nei play-off ha vinto nelle ultime tre stagioni 14 gare interne su 15, unica sconfitta lo scorso anno in Gara 1 contro l’Olimpia.

Recap Gara1, Milano-Bologna 92-82

L’Olimpia ha segnato 56 punti nella ripresa, ha finito con 13 triple e con il 69% da due. Ha saputo dosare la difesa anche con tanti problemi di falli, enormi quelli di Shabazz Napier, obbligato a giocare solo sette minuti nel primo tempo. La Virtus ha segnato 11 punti in più della lunetta e sulla capacità di guadagnarsi viaggi sulla linea ha costruito un gran primo tempo, trascinata dai veterani più esperti come Milos Teodosic e Marco Belinelli. Nella ripresa però Melli e Voigtmann hanno segnato 18 punti in coppia. Nel difficile inizio, a parte le prodezze di Napier, l’Olimpia aveva trovato l’energia di Gigi Datome. È stato lui, nel momento più complesso, con sette punti di fila, a mettere in partita la squadra tanto da cancellare il meno dieci e trasformarlo in un vantaggio di due punti. Poi Bologna è ripartita ancora costruendo otto punti di margine all’intervallo. La ripresa però è stata diversa.

Recap Gara2, Milano-Bologna 79-76

L’Olimpia, che ha condotto per tutto il secondo tempo tranne un possesso, prevale 79-76. I due tiri liberi di Nicolò Melli sul più uno a cinque secondi dalla fine sono quelli che chiudono la partita insieme alla difesa sulla discesa conclusiva di Milos Teodosic. In precedenza, nel momento più complicato con l’inerzia nelle mani di Bologna, capace di rimontare da meno sette fino a più due nel quarto periodo, Shavon Shields ha finito la partita da fuoriclasse con una tripla e i tiri liberi dell’allungo. Poi nel corpo a corpo conclusivo, ha deciso Melli. L’Olimpia ha vinto catturando 12 rimbalzi in più (otto di Melli) e mandato cinque uomini in doppia cifra, con Johannes Voigtmann protagonista nel primo tempo assieme a Billy Baron la cui tripla aveva ricucito lo strappo iniziale permettendo all’Olimpia di andare al riposo avanti di tre. Nel secondo tempo ha avuto 10 punti di vantaggio nel terzo quarto e nove nel quarto.

Serie A, finale Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 3: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 3 delle finali scudetto si gioca oggi, mercoledì 14 giugno, alla Virtus Segafredo Arena, alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su La Nove e Eurosport 2, in streaming su Eleven. Venerdì 16, sempre a Bologna, ancora alle 20:30, si giocherà Gara 4.

