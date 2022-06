Serie A, Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 6: dove vedere la finale scudetto in tv o in streaming

Si va verso il terzo tutto esaurito consecutivo al Mediolanum Forum questa sera (ore 20.30) per l’assalto dell’Olimpia alla quarta vittoria della serie finale. È la partita ufficiale numero 84 della stagione, in ogni caso l’ultima a Milano per quest’anno. La finale si sta confermando dura e lunga e la fatica sembra farsi sentire nelle gambe e nella testa dei giocatori. Gara 5 è stata forse la più dura della serie, ma l’Olimpia ha risposto con grande orgoglio ad un avvio difficile, ha resistito al rischio di rinviare lo sforzo alla prossima, costringendo l’avversaria a giocarla e soffrirla fino all’ultimo minuto di gioco. La difesa non è riuscita ad arginare adeguatamente il gioco interno di Jaiteh nel primo tempo e Shengelia nel secondo (70.0% nel tiro da due per la squadra avversaria). Ma l’Olimpia è comunque andata avanti nel quarto periodo, “quando ci è mancato solo un pizzico di lucidità nel nostro momento migliore”, come ha rilevato Coach Ettore Messina nel dopo partita.

Gli episodi sono stati contrari all'Olimpia in Gara 5: sull’infortunio di Shavon Shields (caviglia sinistra distorta dopo un tiro da tre ricadendo sul piede di Belinelli), la Virtus ha segnato quattro punti in un singolo possesso; lo stesso è successo dopo il fallo tecnico fischiato a Nicolò Melli nel finale di gara, che di fatto ha creato il break risolutivo. Ma questo appartiene ormai al passato. Il presente è Gara 6, davanti alla propria gente, quella che ha sostenuto la squadra in tutto questo periodo cruciale, ma soprattutto in questa serie finale.

Olimpia Milano - Virtus Bologna, Gara 6: dove vederla in tv o in streaming

GARA 6, sabato 18 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna, ore 20.30, diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 2 e streaming su Discovery +.