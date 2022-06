Serie A, Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 2: dove vedere la finale scudetto in tv o in streaming

La Virtus Bologna cerca di pareggiare la serie e non andare a Milano, per le sfide di Gara 3 e Gara 4 con le spalle al muro. Questa sera alle 21 alla Segafredo Arena si torna in campo per la seconda sfida scudetto della stagione 2021/2022, dopo il blitz dei biancorossi in Emilia di mercoledì scorso.

L’Olimpia completa la prima parte della finale scudetto a Bologna, partendo dalla grande prova difensiva del debutto. La squadra di Messina è rimasta in Emilia e si è allenata ieri al PalaDozza, lo storico impianto nel centro di Bologna che nella storia del club rappresenta tantissimo perché nel 1966 fu il teatro del primo titolo europeo dell’Olimpia.

Il successo di Gara 1 è stato importante, ma in una serie al meglio delle sette partite rappresenta solo un passo in avanti. L’Olimpia si è imposta comandando praticamente per 40 minuti filati, meritando la vittoria finale con il punteggio di 66-62. Questa sera dovrà ripetere la partita quasi perfetta di due giorni fa.

Scariolo recupera tutti, compreso Teodosic, Shengelia e Bentil, acciaccati dopo Gara 1.

Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 2: dove vederla in tv o in streaming

GARA 2, venerdì 10 giugno

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano, ore 21, diretta tv su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Date, orari e programmazione tv dellla finale scudetto



GARA 3, domenica 12 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna ore 20.30, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +



GARA 4, martedì 14 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna ore 20.30, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Eventuale GARA 5, giovedì 16 giugno

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano



Eventuale GARA 6, sabato 18 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna



Eventuale GARA 7, lunedì 20 giugno 2022

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano